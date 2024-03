Le Xiaomi 14T Pro a été repéré et il pourrait disposer d’un processeur puissant

Le Xiaomi 13T Pro n’a semble-t-il pas autant séduit que son prédécesseur. Peut-être la faute à un écran qui n’apportait pas assez de nouveauté et une charge de batterie qui n’était pas aussi véloce que les autres modèles de la marque, celle-ci devant faire des compromis pour proposer des tarifs les plus abordables possibles. Mais il faut aussi reconnaître que la série T de Xiaomi est plutôt dédiée à la puissance et il semblerait que le prochain modèle puisse répondre à certaines attentes dans ce domaine. En effet, l’appareil pourrait disposer d’un chipset MediaTek Dimensity 9300. Voulant concurrencer, le Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ce processeur est, à l’heure de l’écriture de ces lignes, uniquement intégré au sein du Oppo Find X7, du Vivo X100 et du Vivo X100 Pro, malheureusement non distribués hors de Chine. Rappelons que Xiaomi a officiellement dévoilé le Xiaomi 14 Ultra lors du salon MWC 2024 à Barcelone, il y a seulement quelques semaines. Le Xiaomi 14 a aussi fait partie de la fête après une présentation officielle datant de fin octobre, pour le marché chinois.



Xiaomi 13T Pro

Des spécifications prometteuses

Le Xiaomi 14T Pro serait officiellement lancé aux alentours des mois d’août et septembre. Probablement dans un premier temps en Chine avant une annonce pour le marché européen. Les détails sur le smartphone ont été repérés dans la base de données IMEI, révélant les numéros de modèle pour les versions globale et japonaise, et suggérant une sortie imminente dans diverses régions, y compris au Japon. Plus intrigant encore, le numéro de modèle chinois correspond à celui du Redmi K70 Ultra (indisponible hors de Chine), ce qui laisse présager une similitude entre les deux appareils.

Le choix du nom de code « rothko » pour le Xiaomi 14T Pro, partagé avec le Redmi K70 Ultra, fait écho à la tradition de Xiaomi de nommer ses modèles Redmi K en l'honneur de peintres célèbres, en l'occurrence Mark Rothko, connu pour ses contributions à l'abstraction picturale tardive. Cette référence culturelle enrichit l'identité de l'appareil, lui conférant une dimension artistique en plus de ses caractéristiques techniques.

Reste à voir si le processeur envisagé à l’intérieur de l’appareil sera effectivement le même haut de gamme de MediaTek et quelle sera la configuration complète de l’appareil qui sera très attendu notamment sur le volet photo où la marque chinoise veut défendre des capacités toujours plus poussées. Espérons également que le mobile puisse proposer des avancées intéressantes en matière de recharge rapide. Les prochains mois pourraient nous apporter des informations sur ces points à travers, comme beaucoup de mobiles, des fuites dont nous relayerons les plus sérieuses, avant une présentation officielle après l’été.