Avec la prochaine version d’Android, vous pourrez retrouver votre smartphone même s’il est éteint

Google travaille activement sur la prochaine version d’Android pour les smartphones. Cette nouvelle mouture sera disponible en priorité sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel Fold 2 mais les autres mobiles de Google ainsi que d’autres marques en profiteront également, au fil du déploiement des mises jour réalisées par chaque fabricant. Plusieurs nouveautés devraient être disponibles. Parmi celles-ci, on attend notamment la possibilité de consulter l’état de la batterie. Cette dernière fonction sera proposée notamment au sein du Pixel 8a dont la présentation officielle est attendue lors de la conférence Google I/O, le 14 mai 2024.

En plus, avec le lancement d'Android 15, Google proposera une avancée significative : l'introduction de l'API de recherche pour appareils éteints. En effet, la problématique de la localisation d'un téléphone Android égaré ou volé s'avère souvent complexe, surtout lorsque l'appareil est éteint. Jusqu'à présent, le système de Google Find My Device offrait une aide précieuse, bien que limitée dans certains contextes, notamment en l'absence de connexion.

Selon les informations rapportées par Android Police, cette nouvelle fonctionnalité repose sur l'utilisation de balises Bluetooth précalculées, stockées directement dans la mémoire du contrôleur Bluetooth de l'appareil. Ce système permettrait de localiser le téléphone même lorsque celui-ci est complètement éteint.



Google Pixel 8 Pro

Des exigences matérielles et logicielles spécifiques

Néanmoins, l'activation de cette fonctionnalité nécessite un matériel spécialisé capable d'alimenter le contrôleur Bluetooth sans que le smartphone ne soit allumé. Cela implique également la nécessité d'une réserve de batterie, bien que minime, pour que le dispositif puisse fonctionner. Les premières rumeurs sur cette fonction avaient laissé entendre que cette innovation serait introduite avec le Pixel 9. Toutefois, des informations plus récentes indiquent que le Pixel 8 pourrait également en bénéficier, suite à une mise à jour vers Android 15. Pour tirer parti de cette fonctionnalité, une importante mise à jour logicielle est indispensable, incluant le support du Bluetooth Finder HAL (couche d'abstraction matérielle). Les utilisateurs devront également s'assurer d'avoir installé la dernière version du système Find My Device de Google et d'avoir effectué la mise à jour vers Android 15.

Les autres Pixel en profiteront-ils ?

Malheureusement, il semble peu probable que les appareils plus anciens, tels que le Pixel Fold, les séries Pixel 7 et Pixel 6, puissent accéder à cette fonctionnalité. On ne sait pas encore si cette limitation est due à l'absence du matériel nécessaire ou si elle est simplement logicielle. Il existe cependant une lueur d'espoir pour que cette caractéristique soit étendue à certains modèles plus anciens, en particulier ceux de haut de gamme comme le Pixel Fold.

Les nouveautés d’Android 15 seront officialisées lors de la conférence Google I/O.