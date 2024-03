Google I/O le 14 mars 2024, quelles nouveautés attendues ?

La prochaine édition de la conférence Google I/O, prévue pour le 14 mars 2024, promet d'être un événement clé pour les développeurs et les technophiles. Le géant américain devrait présenter ses avancées sur Android 15, d’autres pistes de développement ainsi que le Pixel 8a. Il n’est pas impossible que Google tease ses futurs smartphones Pixel 9 et Pixel Fold 2.

Annoncée officiellement, la prochaine conférence pour les développeurs Google I/O se tiendra à la fois en physique, mais également en ligne. Cette rencontre devrait mettre en lumière les progrès du géant américain dans le domaine du développement, avec un focus particulier sur Gemini et ses variantes. En effet, l'intelligence artificielle devrait tenir une place prépondérante lors de cet événement, marqué par la présentation de Gemini, le dernier modèle d'IA de Google, ainsi que de sa version allégée, Gemma.

La conférence de 2024 s'annonce également comme une plateforme idéale pour présenter les avancées d'Android 15, dont le déploiement est prévu d'ici la fin de l'année et plus largement, début 2025. De nouvelles fonctionnalités et des mises à jour pour des services comme Gmail et Google Photos sont aussi attendues.

Le Pixel 8a en ligne de mire

Cette conférence devrait également voir l’officialisation du prochain smartphone abordable de la marque américaine avec l'annonce du Pixel 8a. Des rendus réalistes du mobile ont été publiés il y a plusieurs mois déjà et plus récemment, ce qui pourrait être sa boîte.

Les caractéristiques techniques ont aussi fait l’objet de fuites. Reste à Google de confirmer ses rumeurs. Il viendra succéder au Pixel 7a et promet d’intégrer des fonctions d’intelligence artificielle à l’image des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Le Pixel 8a est attendu avec un écran AMOLED 90 Hz animé par un Soc Tensor G3 associé à 8 Go de mémoire vive et deux configurations de 128 Go et 256 Go d’espace de stockage. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4385 mAh et il pourrait embarquer un capteur photo principal de 64 mégapixels. Son existance a été récemment confirmé par Google lors d'un échange sur la nouvelle fonction qui est prévue pour lui : le statut de la batterie permettant d'évaluer celle-ci.

En outre, la conférence pourrait également apporter des précisions sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro et le nouveau smartphone pliant Google Pixel Fold 2, révélant potentiellement des informations sur leur processeur Tensor G4 qui devrait les animer. Peut-être que Google lèvera un bout de voile concernant leur design…