Le OnePlus Nord CE4 est officiel en Inde et attendons sa présentation officielle chez nous

Comme cela avait été annoncé, OnePlus a officialisé son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Nord CE4. Il est commercialisé pour le moment en Inde, marché de plus en plus important pour les fabricants. Plusieurs fuites avaient déjà montré le design du mobile, mais également ses principales caractéristiques techniques avec, au final, des rumeurs disant vraies.

Ainsi, le smartphone OnePlus Nord CE4 est décliné en deux coloris : vert marbré et noir dans une finition mate. Les capteurs photo sont alignés verticalement. Le module principal est positionné tout en haut avec ses 50 mégapixels ouvrant à f/1.8. Dessous, il y a un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Un peu plus bas, on trouve le flash. Le smartphone mesure 162,5x75,3 mm pour une épaisseur de 8,4 mm. OnePlus annonce un poids de 186 grammes.

Pour fonctionner, le mobile est doté d’une batterie ayant une capacité de 5500 mAh et supportant la charge jusqu’à 100 watts. Il y a une fonction d’optimisation de la consommation d’énergie et il n’est pas possible de recharger le smartphone sans fil.

Un écran AMOLED fluide et une puce performante à bord

À l’avant, le OnePlus Nord CE4 propose un écran AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition de 1080x2412 pixels avec une luminosité maximale de 900 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz offrant des défilements fluides. Le taux de réponse tactile est de 240 Hz. L’écran supporte le format vidéo HDR10+, mais pas le Dolby Vision. OnePlus a indiqué que la surface d’affichage était manipulable même si elle est légèrement mouillée. Pour autant, le mobile n’est pas officiellement certifié étanche.

L’appareil est animé par le système Android 14 avec une surcouche logicielle OxygenOS 14.

Il y a un chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 avec 8 Go de mémoire vive et un maximum de 8 Go de RAM en mode virtuel, le cas échéant. Notez que le smartphone est proposé avec 128 Go ou 256 Go d’espace de stockage, avec la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Il peut aussi embarquer deux cartes SIM. Le mobile est compatible 5G, Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 6. Il y a un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, mais pas de bouton poussoir slide-Alert pour passer instantanément en mode sourdine, ce qui était l’un des facteurs différenciateurs de la marque OnePlus pour ses smartphones.