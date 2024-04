iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, les caractéristiques techniques attendues

Depuis plusieurs générations déjà, Apple propose deux paires de smartphones chaque année. Ainsi, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus proposent des caractéristiques techniques identiques à part leur taille d’écran. Idem pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Cette année, selon les rumeurs assez sérieuses pour être prises en compte, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus auront des écrans OLED de 6,3 et 6,9 pouces, respectivement. Il se murmure qu’ils profiteront de bords extrêmement fins, plus que les générations précédentes. Les deux smartphones devraient être animés par le même chipset, en l’occurrence, un Soc Apple A18. Ils devraient embarquer un capteur photo principal de 48 mégapixels et un second capteur avec un alignement vertical, à l’arrière. Les deux mobiles sont pressentis pour avoir un nouveau bouton, sur l’un des profils. Celui-ci serait dédié à la prise de photo, comme les smartphones Sony Xperia. En outre, comme les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, il se dit qu’ils profiteraient du bouton Action, personnalisable. Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus devraient disposer d’une puce 5G améliorée par rapport aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Enfin, selon plusieurs sources, les deux smartphones seraient compatibles avec le format vidéo Spatial offrant ainsi la possibilité de réaliser des séquences vidéo visionnables avec le casque Apple Vision Pro.

Quelles caractéristiques attendues pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max ?

De leurs côtés, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max sont attendus avec des écrans OLED embarquant la technologie MLA (Micro Lens Array) pour une luminosité accrue. Ils auraient des tailles respectives de 6,3 et 6,9 pouces, en diagonale avec des bords extrêmement fins. Les deux mobiles seraient animés par un chipset Apple A18 Pro et dotés d’une puce 5G améliorée par rapport à la génération actuelle autorisant des débits supérieurs et une meilleure stabilité. Côté photo, ils sont attendus avec un capteur principal de 48 mégapixels. L’iPhone 16 Pro serait équipé d’un téléobjectif capable d’offrir un zoom optique 5x (comme l’iPhone 15 Pro Max). Les deux smartphones seraient dotés d’un châssis en Titane avec de nouveaux coloris. Comme les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, ils disposeraient d’un bouton dédié Capture pour prendre des photos. Enfin, il se murmure qu’ils pourraient proposer des fonctions spéciales basées sur l’intelligence artificielle.

Pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs et il faudra patienter jusqu’à l’automne pour confirmer ou infirmer ces dires.