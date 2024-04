Série de smartphones TCL 50, toutes les caractéristiques et les prix pour la France

Après une annonce globale présentant toutes les déclinaisons possibles des nouveaux smartphones TCL Série 50 et une présentation lors du WMC 2024 à Barcelone, nous avons enfin les prix et les dates de commercialisation des téléphones. En voici tous les détails.

Pour le CES 2024, TCL avait annoncé une très large gamme de smartphones avec la série 50. Plusieurs modèles n’étaient pas destinés à être commercialisé en Europe. Lors du MWC 2024 de Barcelone, l’offre était réduite mais, au moment, tous les mobiles présentés seraient disponibles. Il y avait donc le TCL 50 5G, le TCL 50SE, le TCL 505 et le TCL 501. Rappelons que la série 50 vise à offrir une expérience utilisateur améliorée, en combinant connectivité haut débit et performances élevées afin de tenter de répondre aux besoins des consommateurs les plus exigeants ainsi qu'à ceux recherchant des appareils d'un très bon rapport qualité-prix.

Le TCL 50 5G, pour un accès très abordable aux réseaux 5G

Le nouveau smartphone TCL 50 5G se distingue un design particulièrement lumineux avec sa coque arrière qui reflète les moindres sources de lumière qui viennent de poser dessus tout en proposant un aspect mat. Il est décliné en bleu ou en gris.

Dans le coin supérieur à gauche, sur une plaque, il y a deux cercles noirs pour accueillir les capteurs photo et le flash. Il embarque un capteur principal de 50 mégapixels, prometteur de photos de qualité.

Le mobile est animé par un processeur MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de mémoire vive, extensible de 4 Go supplémentaires de mémoire virtuelle et 128 Go de stockage. Il profite d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une fréquence de 90 Hz et une définition HD. Pour fonctionner, il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5010 mAh. Côté connectivité, on peut compter sur un accès aux réseaux 5G et la prise en charge de la technologie eSIM.

Le nouveau smartphone TCL 50 5G sera disponible courant mai pour un prix de 179 €.

Le TCL 50 SE, la simplicité et le design avant tout

Le TCL 50 SE est un modèle encore plus abordable. Cela ne l’empêche pas de proposer un design about avec des profils plats et une coque arrière qui est divisée en deux parties avec une zone supérieure particulièrement réfléchissante. Comme le TCL 50 5G, il y a un espace réservé aux capteurs photo dans le coin gauche. On y trouve un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Pour l’affichage, de l’autre côté, il y a un écran LCD de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une définition HD. Le mobile est animé par la puce MediaTek Helio G88 avec 6 Go de mémoire vive et autant en mémoire virtuelle. Compter sur une capacité de stockage de 128 ou 256 Go extensibles via une carte micro SD.

Le nouveau smartphone TCL 50 5G sera disponible courant mai pour un prix de 159 € pour la version 128 Go ou 179 € pour le modèle avec 256 Go de stockage.

Les TCL 505 et TCL 501 à partir de 79 €

Le TCL 505, de son côté, propose un design tout encore plus réfléchissant avec là aussi des capteurs photo installés sur une plaque noire. Le module de 50 mégapixels intégré devrait permettre d’obtenir des photos correctes.

Le mobile utilise un écran LCD de 6,75 pouces avec une fréquence de 90 Hz et propose un son stéréo. Il embarque 4 Go de mémoire vive et autant en mémoire virtuelle. Sa batterie a une capacité de 5010 mAh.

Le TCL 505 sera proposé à partir du mois de mai pour un prix de 119 € pour la version 64 Go d’espace de stockage et à 129 € pour la déclinaison de 128 Go en bleu ou en noir.

Enfin, le TCL 501 sera accessible à 79 € avec son écran LCD de 6 pouces en diagonale, sa batterie de 3000 mAh proposant également une capacité de stockage de 32 Go et 2 Go de mémoire vive.