À moins de 600 €, l’iPhone 15 Pro devient l’un des meilleurs choix en reconditionné

L'iPhone 15 Pro 128 Go est actuellement proposé à 594,99 € chez CertiDeal en grade Correct.

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À moins de 600 €, il garde tout ce qui faisait son intérêt

L'iPhone 15 Pro a été lancé à 1 229 €. Trois ans plus tard, sa fiche technique reste pourtant très solide.

Son écran OLED de 6,1 pouces profite du ProMotion 120 Hz, sa puce A17 Pro garde largement assez de puissance pour les applications et les jeux, et l'USB-C évite de revenir à l'ancien connecteur Lightning, ce qui est très appréciable pour ne pas avoir à changer entre chaque appareil.

Il propose aussi un vrai avantage en termes de photo avec un capteur principal de 48 Mpx, un ultra-grand-angle et un téléobjectif x3. Et surtout, contrairement aux iPhone 15 et 15 Plus, l'iPhone 15 Pro est compatible avec Apple Intelligence. Un détail qui compte davantage aujourd'hui qu'à son lancement.

À ce prix, on pourrait même dire qu'il est plus intéressant face à certains iPhone standards plus récents mais moins bien équipés.

CertiDeal ajoute un cadre rassurant au reconditionné

Le prix ne fait pas tout lorsqu'on achète un smartphone déjà utilisé. CertiDeal reconditionne ses appareils en France dans ses ateliers et distingue clairement ses différents grades esthétiques.

L'iPhone 15 Pro bénéficie également de 30 mois de garantie et de 30 jours pour changer d'avis proposés par CertiDeal, une vraie plus-value qui met en exergue la confiance que CertiDeal porte dans la qualité de ses produits.

Si vous voulez comparer avec d'autres modèles, vous pouvez consulter notre comparateur de smartphones reconditionnés ou retrouver les autres iPhone actuellement disponibles.