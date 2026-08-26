Noté 5/5 chez nous, ce smartphone haut de gamme tombe sous les 800 € avec ce code

Le OnePlus 15 est actuellement affiché à 867 € sur AliExpress. Avec le code DSFR70, 70 € disparaissent encore de la note, or il s'agit d'un smartphone auquel nous avions attribué 5/5 lors de son test ! Nous vous disons tout.

Rémi Deschamps - publié le 26/08/2026 à 10h00
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Le OnePlus15

Le OnePlus 15 est actuellement proposé à 867 € sur AliExpress. Mais il est possible de passer sous la barre symbolique des 800 €.

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Il suffit d'utiliser le code DSFR70 au moment du paiement. Celui-ci offre 70 € de remise dès 489 € d'achat, ce qui ramène le prix final à 797 €.

 

Nous lui avons attribué 5/5, et ce n'est pas pour rien

Lors de notre test complet du OnePlus 15, nous avions surtout apprécié son équilibre. C'est un smartphone extrêmement puissant, mais il ne mise vraiment pas tout sur les performances, et c'est ça qui permet de faire la différence au quotidien.

Son écran AMOLED de 6,78 pouces peut grimper jusqu'à 165 Hz ce qui est très impressionnant et rare, tandis que sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, la plus puissante du moment, ce qui lui donne largement de quoi faire tourner les jeux et les applications les plus exigeantes.

Mais son argument le plus impressionnant reste peut-être sa batterie de 7 300 mAh. OnePlus y ajoute une charge rapide de 120 W en filaire et 50 W sans fil. Peu de smartphones haut de gamme cumulent une telle capacité et une recharge aussi rapide.

Un vrai haut de gamme à 797 €

La photo repose sur trois capteurs de 50 Mpx, dont un téléobjectif avec zoom optique 3,5x. Ce n'est pas forcément le meilleur photophone du marché, mais l'ensemble reste très polyvalent.

✅ Pourquoi l'offre nous plaît

  • Prix final de 797 €
  • Note de 5/5 à notre test
  • Écran AMOLED jusqu'à 165 Hz
  • Batterie de 7 300 mAh
  • Charge rapide 120 W

⚠️ Avant de commander

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À moins de 800 €, son principal défaut s'atténue

Le OnePlus 15 avait été lancé en France à partir de 980 €. Son niveau d'équipement nous avait convaincus, mais son positionnement restait celui d'un vrai smartphone haut de gamme.

Back to School de AliExpress

Et si vous voulez comparer avec les autres références du constructeur, retrouvez les smartphones OnePlus actuellement disponibles.

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Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial de LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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