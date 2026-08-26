Rentrée 2026 : Voici notre top 3 des smartphones pour la rentrée des étudiants

Sur le plan du format, les trois appareils adoptent des gabarits proches mais des personnalités distinctes. Le Google Pixel 9a est le plus compact du trio (152,8 mm pour 198 g), avec un dos plat épuré et des coloris Noir, Blanc, Iris et Pivoine, facile à manier d'une main entre deux cours.

Le Samsung Galaxy A56 mise sur une dalle plus généreuse et un profil fin de 7,4 mm pour 198 g, en Noir, Rose, Gris ou Vert. Le Nothing Phone 3a se distingue par son dos transparent et ses signaux lumineux Glyph, en Noir, Blanc ou Bleu, pour 201 g. Côté résistance, le Pixel 9a passe devant avec sa certification IP68, le Galaxy A56 suit en IP67, tandis que le Nothing Phone 3a se limite à l'IP64, protégé des projections mais pas d'une immersion.

Lequel offre le meilleur rapport qualité-prix ?

À ce niveau de gamme, chaque euro se juge sur la fluidité au quotidien. Le Samsung Galaxy A56 prend l'avantage avec son processeur Exynos 1580 et sa dalle Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, un ensemble taillé pour la navigation, les réseaux sociaux et le streaming sans accroc.

Le Nothing Phone 3a suit de près avec sa puce Snapdragon 7s Gen 3 et son grand écran AMOLED de 6,77 pouces, complété par un capteur à zoom optique rare dans cette catégorie. Le Google Pixel 9a ferme la marche sur la taille d'écran (6,3 pouces) mais compense avec sa puce Tensor G4, qui débloque les fonctions photo et d'intelligence artificielle maison.

Le choix dépend donc de la priorité. Le Galaxy A56 offre le meilleur compromis entre écran, puissance et finition pour un usage polyvalent, le Nothing Phone 3a ajoute une vraie polyvalence photo avec son téléobjectif, et le Pixel 9a met la qualité de traitement Google à portée d'un budget d'étudiant.

Lequel tient la journée de cours ?

Une journée d'amphi enchaîne les heures loin d'une prise, et l'autonomie devient décisive. Le Google Pixel 9a prend l'avantage avec sa batterie de 5100 mAh, la plus grande du trio, de quoi couvrir une longue journée de notes et de navigation.

Le Samsung Galaxy A56 et le Nothing Phone 3a suivent avec 5000 mAh chacun, une réserve confortable pour tenir du premier au dernier cours.

Sur la recharge, le Galaxy A56 et le Nothing Phone 3a passent devant avec respectivement 45 W et 50 W, qui redonnent un bon niveau de batterie le temps d'une pause, quand le Pixel 9a se limite à 24 W et demande un peu plus de patience. Les trois acceptent la recharge sans fil, pratique pour poser le téléphone sur un socle à la bibliothèque.

Lequel sera suivi le plus longtemps ?

Pour un achat qui doit durer toutes les années d'études, la durée du suivi logiciel fait la différence. Le Google Pixel 9a prend la tête avec un engagement de sept ans de mises à jour du système et de sécurité, qui repousse d'autant le renouvellement. Le Samsung Galaxy A56 suit de près avec six années de mises à jour promises et l'interface One UI, riche en fonctions.

Le Nothing Phone 3a propose une interface Nothing OS épurée et fluide, avec un suivi plus court sur les versions majeures d'Android mais une sécurité maintenue dans le temps.

L'expérience logicielle départage aussi les usages : Nothing OS séduit par sa sobriété, One UI par sa richesse de réglages, et le Pixel par ses fonctions d'intelligence artificielle intégrées. En conclusion, le Google Pixel 9a est le plus durable pour qui veut garder son téléphone longtemps, le Samsung Galaxy A56 le plus équilibré pour un usage complet au quotidien, et le Nothing Phone 3a le plus original pour se démarquer sans sacrifier l'essentiel.