Sony officialise le Xperia 10 VIII, un milieu de gamme au prix revu à la hausse et sans grande évolution

À retenir Le Xperia 10 VIII est un smartphone milieu de gamme de Sony.

est un smartphone milieu de gamme de Sony. Il dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces , plus lumineux que son prédécesseur.

, plus lumineux que son prédécesseur. Les haut-parleurs stéréo offrent un volume supérieur et des basses renforcées.

offrent un volume supérieur et des basses renforcées. Le prix est de 599 euros , soit une hausse de 150 euros par rapport au modèle précédent.

, soit une hausse de 150 euros par rapport au modèle précédent. Il sera disponible en trois coloris : Frozen White, Frosted Grey et Misty Lilac.

Comme annoncé, Sony a présenté son nouveau smartphone milieu de gamme, le Xperia 10 VIII, huitième itération de sa série 10 orientée vers la facilité d'utilisation au quotidien. D'après la marque, l'appareil mise sur trois axes d'amélioration principaux : la luminosité de l'écran, la qualité sonore et l'accès rapide aux applications de paiement.

Ainsi, le smartphone embarque une dalle OLED de 6,1 pouces au format Full HD+ (2340 x 1080 pixels), compatible avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et couvrant largement l'espace colorimétrique. Selon Sony, cet écran est environ 50% plus lumineux que celui du Xperia 10 VII, ce qui doit faciliter la lecture en extérieur, notamment lors d'une utilisation en plein jour pour la navigation GPS.

La dalle ajuste également ses couleurs de façon automatique selon la luminosité ambiante. Elle est protégée par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Côté audio, le fabricant japonais annonce des haut-parleurs stéréo repensés, avec un volume global supérieur d'environ 15% et des basses renforcées de plus de 30% par rapport au modèle précédent. L'appareil conserve par ailleurs sa prise jack 3,5mm (rare sur les smartphones récents), la certification 360 Reality Audio ainsi que la technologie DSEE Ultimate destinée à améliorer la qualité des fichiers audio compressés.

Une nouveauté logicielle complète cette présentation : le menu « Rewards & Pay », accessible par une double pression du bouton d'allumage, permet de lancer rapidement les applications de paiement et de fidélité les plus utilisées, un raccourci pensé pour les transactions effectuées dans l'urgence.

Une fiche technique proche du modèle précédent

Mis à part les éléments cités plus haut, le reste de la fiche technique est calqué sur le précédent modèle. Ainsi, sous le capot, le Xperia 10 VIII embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 associé à un GPU Adreno 710, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte microSD jusqu'à 2 To. Sony indique que ces 8 Go de mémoire vive sont complétés par jusqu'à 6 Go de RAM virtuelle afin de fluidifier le passage d'une application à l'autre. Le téléphone tourne sous Android 16 et bénéficiera de quatre mises à jour majeures ainsi que six années de correctifs de sécurité.

La partie photo reprend un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.9 et stabilisation optique et électronique, épaulé par un module ultra grand-angle de 13 mégapixels en f/2.4. À l'avant, la caméra selfie affiche une définition de 8 mégapixels en f/2.0. La batterie de 5000 mAh supporte une charge filaire de 30W et, selon le fabricant, offre jusqu'à deux jours d'autonomie ainsi qu'une conception permettant de conserver ses performances même après quatre années d'utilisation.

L'appareil, certifié IP68 contre l'eau et la poussière, mesure 153 x 72 x 8,3mm pour un poids de 168 grammes. Il adopte un nouveau design au dos translucide, avec un matériau transparent recouvert d'une finition mate, décliné en trois coloris : Frozen White, Frosted Grey et Misty Lilac.

Le smartphone vient se frotter aux Google Pixel 10a, Samsung Galaxy A57 5G ou encore au Nothing Phone (4a) Pro.

Disponibilité et prix

Le Sony Xperia 10 VIII est proposé en une seule configuration mémoire, associant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera commercialisé en trois coloris : Frozen White, Frosted Grey et Misty Lilac. Le prix officiel s'établit à 599 euros en France pour une disponibilité prévue de mi à fin septembre 2026. Ce tarif marque une hausse de 150 euros par rapport au prix de lancement du Xperia 10 VII, commercialisé l'année précédente.

