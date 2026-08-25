Amazon : le top 3 des smartphones les plus vendus n’a plus rien à voir avec le début d’année

Le classement Amazon des smartphones les plus vendus est décidément tout sauf figé. En juin, le Galaxy A16 occupait encore la première place. Fin juillet, Xiaomi avait pris les commandes avec le Redmi Note 15.

Quelques semaines plus tard, le podium a encore changé du tout au tout.

1. L'iPhone 17 reprend la première place

Apple retrouve cette fois la tête du classement avec l'iPhone 17. Une performance intéressante, car les premières places d'Amazon étaient justement occupées ces derniers mois par des smartphones beaucoup moins chers.

En juin, l'iPhone 17 était encore devancé par le Galaxy A16, l'un des modèles qui fait la jonction entre le milieu et le bas de gamme chez Samsung.

Le voir désormais numéro 1 montre que le prix n'est pas le seul critère qui compte sur la marketplace, car il n'a pas tant baissé en prix depuis sa sortie, ce qui n'a rien d'étonnant pour un appareil d'Apple.

2. Le Pixel 10a, le meilleur photophone à petit prix

La vraie surprise vient peut-être de Google avec son Pixel 10a, lancé récemment, et qui occupe déjà la deuxième place.

Alors que la toute nouvelle gamme des Pixel 11 vient de faire son apparition, le Pixel 10a, qui est la version moins chère mais la plus récente de l'ancienne gamme de Google, vient enfin prendre la place du Pixel 9a qui est longtemps resté notre favori pour ce qui est de recommander un bon petit smartphone pas trop cher et très efficace pour la photographie.

Maintenant que le prix du Pixel 10a a bien baissé, difficile de ne pas le recommander. Cette deuxième position démontre par ailleurs que les consommateurs ne s'y trompent pas !

Avec un écran OLED 120 Hz, une puce Tensor G4, une batterie de 5 100 mAh et surtout sept ans de mises à jour, Google propose tout ce qu'il faut pour obtenir un modèle haut de gamme au plus petit prix.

3. Le Galaxy A56 confirme que le milieu de gamme durable est incontournable en 2026

Samsung ne disparaît pas pour autant du podium. Loin de là même, car avec le Galaxy A56, il prend la troisième place avec une recette plus accessible, mais redoutable.

Le Galaxy A56 est à la frontière entre le milieu et le haut de gamme, proposant un grand écran AMOLED de 6,7 pouces, une bonne autonomie et surtout un suivi logiciel long de 6 ans, contre 7 pour les deux modèles précédents.

Le Galaxy A57 étant sorti cette année, il lui reste donc encore 5 ans au Galaxy A56, ce qui est beaucoup pour un modèle disponible à ce prix.

Notre avis sur le top Amazon d'août 2026

Ce nouveau top 3 est assez révélateur des tendances actuelles.

Amazon réunit aujourd'hui l'iPhone 17 qui est probablement le meilleur modèle standard de la marque depuis des années, un modèle Pixel abordable, épuré et redoutable en photo et un Galaxy de milieu de gamme qui lorgne vers le haut de gamme avec de multiples fonctions IA.

Trois philosophies très différentes, hormis en ce qui concerne la durabilité, et c'est probablement un facteur important qui les a placées en top 3 des meilleures ventes, car depuis quelque temps, le critère principal pour les consommateurs semble être celui de la durabilité.

Une chose est sûre, à la vitesse où ce classement évolue, le podium de septembre pourrait encore réserver quelques surprises.