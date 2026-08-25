Le Galaxy S27 Ultra pourrait se décliner en deux tailles selon de nouveaux modèles CAO

Des fuites récentes suggèrent que Samsung envisagerait deux formats différents pour son prochain smartphone phare, le Galaxy S27 Ultra. À moins qu’il s’agit du modèle Ultra et du Pro.

Sylvain Pichot - publié le 25/08/2026 à 15h30
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Samsung Galaxy S27 Ultra CAO

À retenir

  • Le Galaxy S27 Ultra pourrait être proposé en deux tailles distinctes.
  • Le modèle abandonnerait la configuration photo verticale pour une plateforme horizontale.
  • Les Galaxy S27 et S27+ conserveraient la disposition verticale des caméras.

Selon Ice Universe, le Galaxy S27 Ultra abandonnerait sa configuration photo verticale actuelle pour adopter une plateforme photo horizontale, rappelant celle observée sur les derniers iPhone. 
D'après ce croquis, le module principal et l'objectif grand-angle seraient empilés verticalement, tandis que le téléobjectif périscopique 5x serait positionné sur un îlot en forme de pilule aux côtés du flash. L'unité de zoom 3x, positionnée jusqu'ici en bas du second bloc photo, disparaîtrait totalement de cette configuration.

Des modèles légèrement différents

Peu après cette première fuite, Sonny Dickson, un leaker réputé a apporté une confirmation partielle en s'appuyant sur des modèles CAO qu'il présente comme légèrement différents l'un de l'autre. 

D'après lui, ces documents techniques suggèrent que Samsung planifierait deux tailles distinctes pour son modèle Ultra, une configuration inédite pour cette ligne de produits jusqu'alors proposée en un seul format. Cela se fonde notamment sur quelques variations relevées dans la position des boutons latéraux entre les deux modèles observés.

 

 

Deux tailles ou un simple Galaxy S27 Pro renommé ?

Toutefois, ces affirmations sont à prendre avec beaucoup de prudence. Selon les informations disponibles, il n'est pas encore établi si le modèle le plus compact correspond en réalité au Galaxy S27 Pro, dont l'existence circule depuis plusieurs mois, ou s'il s'agit véritablement de deux versions Ultra distinctes vendues côte à côte. 
Un rapport précédent mentionnait déjà un Galaxy S27 Pro doté d'un écran de 6,47 pouces, face à un Galaxy S27 Ultra qui conserverait sa diagonale de 6,9 pouces. Si cette hypothèse se confirme, Samsung suivrait ainsi l'exemple d'Apple, qui propose déjà plusieurs formats au sein d'une même gamme haut de gamme, à des prix différents.

Samsung Galaxy S27 Ultra CAO

Et pour les autres Galaxy S27 ?

Les Galaxy S27 et S27+ standards conserveraient, selon Ice Universe, la disposition verticale des caméras actuellement en vigueur, la refonte du design étant réservée exclusivement au modèle le plus premium. Certains estiment déjà que la marque coréenne ne se démarque pas suffisamment en s'alignant sur les choix esthétiques récents d'Apple, bien que ce type de plateau photo ait également été utilisé auparavant par des séries comme les Poco de Xiaomi voire chez Honor notamment avec le récent Honor 600 et sa déclinaison Honor 600 Pro, par exemple.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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