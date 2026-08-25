Le Galaxy S27 Ultra pourrait se décliner en deux tailles selon de nouveaux modèles CAO

À retenir Le Galaxy S27 Ultra pourrait être proposé en deux tailles distinctes.

pourrait être proposé en distinctes. Le modèle abandonnerait la configuration photo verticale pour une plateforme horizontale.

pour une plateforme horizontale. Les Galaxy S27 et S27+ conserveraient la disposition verticale des caméras.

Selon Ice Universe, le Galaxy S27 Ultra abandonnerait sa configuration photo verticale actuelle pour adopter une plateforme photo horizontale, rappelant celle observée sur les derniers iPhone.

D'après ce croquis, le module principal et l'objectif grand-angle seraient empilés verticalement, tandis que le téléobjectif périscopique 5x serait positionné sur un îlot en forme de pilule aux côtés du flash. L'unité de zoom 3x, positionnée jusqu'ici en bas du second bloc photo, disparaîtrait totalement de cette configuration.

Des modèles légèrement différents

Peu après cette première fuite, Sonny Dickson, un leaker réputé a apporté une confirmation partielle en s'appuyant sur des modèles CAO qu'il présente comme légèrement différents l'un de l'autre.

D'après lui, ces documents techniques suggèrent que Samsung planifierait deux tailles distinctes pour son modèle Ultra, une configuration inédite pour cette ligne de produits jusqu'alors proposée en un seul format. Cela se fonde notamment sur quelques variations relevées dans la position des boutons latéraux entre les deux modèles observés.

Here’s another look at the Samsung Galaxy S27 Ultra. Samsung is planning to offer the S27 Ultra in two different sizes. pic.twitter.com/3r84Vd82po — Sonny Dickson (@SonnyDickson) August 23, 2026

Deux tailles ou un simple Galaxy S27 Pro renommé ?

Toutefois, ces affirmations sont à prendre avec beaucoup de prudence. Selon les informations disponibles, il n'est pas encore établi si le modèle le plus compact correspond en réalité au Galaxy S27 Pro, dont l'existence circule depuis plusieurs mois, ou s'il s'agit véritablement de deux versions Ultra distinctes vendues côte à côte.

Un rapport précédent mentionnait déjà un Galaxy S27 Pro doté d'un écran de 6,47 pouces, face à un Galaxy S27 Ultra qui conserverait sa diagonale de 6,9 pouces. Si cette hypothèse se confirme, Samsung suivrait ainsi l'exemple d'Apple, qui propose déjà plusieurs formats au sein d'une même gamme haut de gamme, à des prix différents.

Et pour les autres Galaxy S27 ?

Les Galaxy S27 et S27+ standards conserveraient, selon Ice Universe, la disposition verticale des caméras actuellement en vigueur, la refonte du design étant réservée exclusivement au modèle le plus premium. Certains estiment déjà que la marque coréenne ne se démarque pas suffisamment en s'alignant sur les choix esthétiques récents d'Apple, bien que ce type de plateau photo ait également été utilisé auparavant par des séries comme les Poco de Xiaomi voire chez Honor notamment avec le récent Honor 600 et sa déclinaison Honor 600 Pro, par exemple.