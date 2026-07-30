Numéro 1 sur Amazon : Xiaomi passe devant Apple et Samsung avec son Redmi Note 15 à moins de 220 € !

Le classement des meilleures ventes de smartphones sur Amazon enregistre un changement en cette mi-2026. Longtemps dominé par le Galaxy A16 de Samsung, le top des ventes est désormais occupé par le Xiaomi Redmi Note 15, affiché à moins de 220 €.

Un changement en tête des ventes sur Amazon

Le classement de la plateforme marchande reflète un arbitrage clair en faveur du rapport équipement-prix. Le Redmi Note 15 devance ainsi deux concurrents directs sur la plateforme : le Samsung Galaxy A17, le successeur du Galaxy A16 qui occupait la première place jusqu'à récemment, et l'iPhone 17 d'Apple.

Ce positionnement s'explique par un tarif bas sous le seuil des 220 €, combiné à des caractéristiques techniques très pertinentes.

Caractéristiques clés du Redmi Note 15

L'appareil intègre un écran AMOLED de 6,67 pouces doté d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz, c'est excellent, car si vous aimez jouer ou regarder des vidéos en streaming, vous aurez ce qu'il faut.

Côté composants, le téléphone embarque un processeur 5G épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. La partie photo repose sur un capteur principal de 108 mégapixels, tandis que l'autonomie est assurée par une batterie de 6 000 mAh compatible avec une charge rapide 33 W.

Cela correspond à 2 jours d'autonomie en usage modéré, et quand on sait que 5 000 mAh est à peu près la moyenne, c'est effectivement un chiffre qui parle !

✅ Ce qui explique son succès Tarif accessible sous la barre des 220 € sur Amazon.

Écran AMOLED 120 Hz performant pour la catégorie.

Capteur photo principal de 108 Mpx. ⚠️ À prendre en compte Recharge limitée à 33 W (bloc de charge vendu séparément selon les paquets).

Coque plastique au dos du châssis.

Surcouche logicielle HyperOS contenant des applications préinstallées.

Une position très forte sur le segment d'entrée de gamme

En se déplaçant au premier rang des ventes sur Amazon, le constructeur chinois confirme sa dynamique sur le segment intermédiaire et économique. Vous pouvez consulter l'ensemble du catalogue des smartphones Xiaomi pour comparer les différentes déclinaisons de la gamme Redmi.