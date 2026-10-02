Le Galaxy A37 passe sous les 300 €, en version neuve chez Amazon

Le Samsung Galaxy A37 est actuellement proposé à 281 € en version neuve chez Amazon. Le prix est intéressant, mais la comparaison avec son prédécesseur l'est encore davantage : le Galaxy A36 se trouve lui aussi autour de 277 €. Pour quelques euros supplémentaires, il devient donc possible de passer directement à la génération 2026.

La Rédac LesMobiles - publié le 02/10/2026 à 12h15
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Publicité Samsung présentant trois smartphones Galaxy A37 5G de couleurs différentes sur fond bleu.

Sous les 300 €, le Galaxy A37 se retrouve face à de nombreux concurrents. Il a toutefois de bons arguments dans cette gamme de prix, avec un écran AMOLED 120 Hz, une certification IP68, une batterie de 5 000 mAh et plusieurs années de mises à jour.

 

À ce prix, le Galaxy A36 est moins intéressant

Les différences entre les deux générations ne sont pas énormes. Le Galaxy A36 possède déjà un écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh avec charge 45 W et un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique.

Le Galaxy A37 gagne néanmoins une certification IP68 au lieu d'IP67, un nouveau processeur et une mémoire vive plus rapide. Il est également sorti directement sous Android 16. Avec seulement quelques euros d'écart entre les deux modèles, il devient donc difficile de préférer le Galaxy A36.

Un milieu de gamme récent à moins de 300 €

Le Galaxy A37 propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge 45 W et un triple appareil photo dont le capteur principal de 50 Mpx bénéficie d'une stabilisation optique.

Samsung prévoit également six générations de mises à jour du système et six années de mises à jour de sécurité. La certification IP68 et le verre Gorilla Glass Victus+ renforcent encore l'intérêt de ce modèle à moins de 300 €.

L'offre est surtout intéressante parce qu'elle permet d'acheter la génération actuelle quasiment au même prix que l'ancienne, sans avoir à payer le tarif auquel le Galaxy A37 a été lancé.

 
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