Motorola prépare un pliant format passeport pour concurrencer l'iPhone duo et le Samsung Galaxy Z Fold8

À retenir Motorola développe un smartphone pliant au format passeport , connu en interne sous le nom de Razr Flex .

, connu en interne sous le nom de . Le modèle vise à concurrencer l' iPhone Duo et le Samsung Galaxy Z Fold8 .

et le . L'écran externe OLED mesure 4,97 pouces et l'écran interne 6,92 pouces .

et l'écran interne . Il sera équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 5 et de 12 Go de RAM .

et de . Une présentation est prévue pour mi-décembre 2026, sans détails sur le prix.

L'arrivée des Samsung Galaxy Z Fold8 et de l'iPhone Duo, premier smartphone pliant d'Apple, a rebattu les cartes sur le segment des mobiles à écran repliable. Ces modèles ont mis en avant un format dit « passeport », plus court et plus large que les pliants classiques, jugé plus pratique pour le visionnage de vidéos et la navigation au quotidien.

Motorola, marque du groupe Lenovo bien implantée sur le marché des pliants avec sa gamme Razr à clapet, avait jusqu'ici proposé un format livre avec son Razr Fold, dont la conception s'inspirait ouvertement du Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ou du Google Pixel Fold. Mais face à ce changement de tendance, la marque prépare une réponse.

Récemment, l'existence de ce projet s’était tout de même concrétisée par un simple teaser publié après la présentation de l'iPhone Duo. Selon le site Android Headlines, un nouveau modèle pliant au format passeport serait bel et bien en développement chez Motorola sous le nom de code Parker, évoqué en interne sous les appellations Razr Flex ou Razr Wide Fold. Le site précise que les visuels publiés (photo en une et ci-dessous) sont des recréations maison inspirées d'informations obtenues en coulisses, et non des photos officielles du produit.

Source : Android Headlines

Un design inspiré des Pixel et une fiche technique ambitieuse

Sur le plan esthétique, ce futur pliant reprendrait un élément déjà présent sur le Razr Fold actuel : une barre horizontale oblongue regroupant les capteurs photo, une signature visuelle proche de celle des Google Pixel. D'après la fiche technique qui a fuité, l'appareil devrait miser sur des dimensions particulièrement compactes par rapport à ses rivaux directs. L'écran externe OLED afficherait une diagonale de 4,97 pouces pour une définition avoisinant 1736 x 1140 pixels, tandis que la dalle interne, toujours OLED, grimperait à 6,92 pouces avec une définition de 2364 x 1728 pixels et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, pour une navigation fluide et un meilleur confort en jeu. Le support de Dolby Vision et du HDR10+ serait également de la partie.

Côté gabarit, l'appareil mesurerait 110 x 149 x 5,8 mm une fois déplié et 110 x 76 x 12,6 mm une fois refermé, pour un poids de 215 grammes. Il se révélerait donc plus trapu qu'un pliant classique, mais aussi plus épais fermé qu'un Galaxy Z Fold8, dont l'épaisseur se limite à 9,7 mm. Ses angles arrondis rapprocheraient davantage son design de ceux choisis par Xiaomi (Xiaomi 18 Fold) et Apple sur leurs propres modèles pliants. Les maquettes montrent une caméra selfie centrée en haut de l'écran externe et une seconde positionnée en haut à droite de l'écran interne, ainsi qu'un module photo légèrement saillant au dos.

Sous le capot, le futur Razr Flex embarquerait un Snapdragon 8 Gen 5 gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, le tout sous Android 17. Le Wifi 7, le Bluetooth 6.0 et un bouton physique dédié à l'intelligence artificielle compléteraient la connectivité. Motorola profiterait de l'épaisseur du châssis pour loger une batterie double cellule de 5 000 mAh, contre 4 800 mAh pour le Z Fold8, avec une charge filaire classique et une compatibilité Qi2 sans fil jusqu'à 25 W, la présence d'aimants restant toutefois incertaine. Les certifications IP48 et IP49 seraient également au programme.

Pour la photographie, deux capteurs de 50 mégapixels équiperaient la face arrière, avec un module principal capable d'un zoom numérique allant jusqu'à x30 ou x50 selon les sources, associé à un objectif ultra grand-angle. Deux caméras de 32 mégapixels seraient réservées aux autoportraits, une sur chaque écran. Comparé aux Galaxy Z Fold 8, Xiaomi 18 Fold et iPhone Duo, tous dotés de diagonales dépassant 7,5 pouces à l'ouverture, Motorola choisirait donc clairement la compacité plutôt que la démesure, un positionnement qui pourrait séduire les utilisateurs recherchant un pliant plus facile à glisser en poche.

Disponibilité et prix

Aucune information officielle sur le prix n'a pour le moment été communiquée par la marque. Selon les informations relayées par Android Headlines, une présentation serait envisagée autour de la mi-décembre 2026, sans confirmation à ce stade sur les marchés concernés. Deux coloris Pantone auraient été identifiés dans les fuites : Coriander, un beige clair, et Dark Botanical Garden, un vert sombre. Toutes ces informations restent à confirmer par la marque.