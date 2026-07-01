Samsung confirme indirectement le Galaxy S27 Pro, un nouveau modèle haut de gamme intermédiaire

À retenir Le Galaxy S27 Pro est confirmé par des documents de la GSMA , indiquant son numéro de modèle SM-S957B/DS.

est confirmé par des documents de la , indiquant son numéro de modèle SM-S957B/DS. Cette série inclura quatre modèles : S27, S27+, S27 Ultra et S27 Pro.

: S27, S27+, S27 Ultra et S27 Pro. Le S27 Pro disposera d'un écran de 6,47 pouces et d'un capteur photo principal de 200 mégapixels.

Plusieurs rumeurs insistaient sur l’existence d’un modèle intermédiaire pour la prochaine série de smartphone haut de gamme de Samsung. Cela se confirme maintenant. En effet, des documents consultés dans la base IMEI de la GSMA révèlent trois numéros de modèle encore non annoncés : SM-S956U, SM-S957B/DS et SM-S958U. SM-S956U renvoie au Galaxy S27+, SM-S957B/DS au Galaxy S27 Pro et SM-S958U au Galaxy S27 Ultra, tandis qu’un quatrième modèle, le Galaxy S27, a déjà été repéré plus tôt sous une autre référence.

Non plus trois mais bien quatre modèles dans les Galaxy S

Ce découpage confirme que la série ne se limitera plus au trio classique S27, S27+ et S27 Ultra, successeurs respectifs des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra mais intégrera une déclinaison supplémentaire destinée à combler l’écart entre les versions plus abordables et le fleuron ultra complet.

Samsung chercherait donc à adopter une organisation proche de celle d’Apple, dont les gammes récentes multiplient les versions Pro et Pro Max pour répondre à des besoins très spécifiques. Le Galaxy S27 Pro serait ainsi pensé comme un modèle haut de gamme, doté d’atouts dignes de la version Ultra, mais sans certains accessoires comme le S Pen et avec une diagonale d’écran plus contenue.

Une fiche technique compacte mais très ambitieuse

D’après les fuites concordantes, le Galaxy S27 Pro embarquerait un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,47 pouces, donc plus compact que celui du Galaxy S27 Ultra tout en conservant des caractéristiques de haut niveau. Certains rapports évoquent l’intégration d’une technologie de type Privacy Display, déjà associée à la version Ultra, destinée à limiter la lisibilité de l’écran pour les personnes situées à proximité. Le smartphone ferait en revanche l’impasse sur le stylet S Pen.

Sur le volet photo, le S27 Pro reprendrait des éléments très proches de ceux du futur Galaxy S27 Ultra. Les fuites mentionnent un capteur principal de 200 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec autofocus, ainsi qu’un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique jusqu’à 3.5x ou 5x selon les sources. Une optique de type ALoP (All‑in‑One Lens on Prism) est même évoquée pour ce module téléphoto, marquant un rapprochement avec les configurations les plus avancées du catalogue Samsung.

À l’avant, une caméra de 12 mégapixels serait prévue, ce qui placerait l’appareil au niveau des meilleurs modèles du marché sur la captation d’images pour les appels vidéo et les autoportraits.

Un Soc véloce pour le fonctionnement

Sous le capot, le Galaxy S27 Pro serait animé par un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy, une puce haut de gamme développée en partenariat avec Qualcomm et supposée utiliser un procédé de gravure à 2 nm. Selon les informations disponibles, l’appareil devrait proposer 12 Go de RAM ou plus, accompagné d’un stockage UFS 5.0 à partir de 256 Go. La batterie, donnée avec une capacité de 5000 mAh, serait compatible avec une charge rapide d’au moins 45 W, un niveau déjà présent sur plusieurs modèles premium concurrents et sur la génération Galaxy S26.

Face aux autres smartphones haut de gamme attendus en 2027, le S27 Pro se placerait donc comme une alternative sérieuse pour ceux qui souhaitent des performances maximales dans un format légèrement plus réduit que les Ultra et autres modèles très grands.