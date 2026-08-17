Galaxy S27 Ultra : de nouveaux croquis relancent la piste d'un appareil photo horizontal

Un dépôt repéré dans une base de données de brevets internationale ravive les rumeurs entourant un changement radical du module photo du futur fleuron de Samsung, qui pourrait abandonner sa configuration verticale historique.

Sylvain Pichot - publié le 17/08/2026 à 15h30
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Samsung Galaxy S27 Ultra schema OMPI

À retenir

  • Des croquis du Galaxy S27 Ultra suggèrent un module photo horizontal au lieu d'une configuration verticale.
  • Une caméra horizontale pourrait améliorer la stabilité du téléphone posé à plat et libérer de l'espace pour un anneau magnétique compatible Qi2.
  • Des rumeurs évoquent la disparition du téléobjectif optique 3x au profit d'un nouveau capteur principal de 200 mégapixels.

Sammyguru a mis la main sur des documents publiés dans la base de données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui présenteraient des esquisses techniques du futur Galaxy S27 Ultra. Ces images mettent en lumière un smartphone classique dans ses lignes générales, avec des coins arrondis et des bords plats caractéristiques des derniers modèles Samsung, mais avec une particularité au dos de l'appareil. En effet, au lieu du bloc photo vertical placé sur le côté gauche, tel qu'on le connaît depuis le Galaxy S21 Ultra, ces croquis dévoilent une barre horizontale plate regroupant les trois capteurs photo.

Samsung Galaxy S27 Ultra schema WIPO

Rappelons que ce format n'est pas totalement inédit. Samsung avait déjà exploité une disposition horizontale sur le Galaxy S10. La ressemblance avec les designs récents de la concurrence, notamment le Google Pixel 11 Pro et l'iPhone Air d'Apple, par exemple, est également à souligner. Ice Universe, particulièrement bien renseigné et à l’origine de nombreuses fuites qui se sont révélées exactes n’est pas contre cette évolution esthétique pour la série des S27.

Les avantages potentiels d'un module horizontal

Ce changement de configuration répondrait à plusieurs problématiques rencontrées sur les modèles Ultra actuels. Une caméra positionnée horizontalement, et non plus décalée sur un coin, permettrait au téléphone de rester stable lorsqu'il est posé à plat sur une table. En outre, ce nouvel agencement libérerait davantage d'espace au centre du panneau arrière, facilitant ainsi l'intégration d'un anneau magnétique compatible Qi2, à l'image de ce que proposent déjà Apple avec MagSafe et Google avec PixelSnap sur ses Pixel 11. Rappelons que les smartphones haut de gamme de Samsung sont « seulement » Qi2 compatibles via une coque spécifique.

Plusieurs fuites évoquent par ailleurs la disparition pure et simple du téléobjectif optique 3x, présent sur les modèles Ultra depuis plusieurs générations, au profit d'un recadrage numérique effectué directement depuis un nouveau capteur principal de 200 mégapixels, associé à un téléobjectif périscopique 5x revu. Cette réorganisation interne libérerait de l'espace aussi pour l’intégration d’une batterie de plus grande capacité, certaines estimations évoquant une fourchette comprise entre 5500 et 6000 mAh, soit une augmentation significative par rapport au Galaxy S26 Ultra.

Rien n'est figé à ce stade du développement. Des informations remontant à début juillet 2026 indiquaient déjà que Samsung n'avait pas tranché sur une éventuelle refonte du module photo. Il reste encore plusieurs mois avant le lancement et, comme les précédents modèles, les Samsung Galaxy S27 devraient faire l’objet de fuites dans les semaines à venir à la faveur de rendus avec, in fine, une confirmation qui devrait être effective en début d’année 2027 si la marque coréenne maintient son calendrier. 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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