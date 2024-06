Realme 12x 5G et realme 12 5G, deux mobiles pour l’entrée de gamme

Après avoir annoncé les realme 12+ 5G et un peu avant, les realme 12 Pro et realme 12 Pro+, la marque realme complète son offre d’entrée de gamme avec les modèles realme 12x 5G et realme 12 5G. Il s’agit de deux smartphones qui veulent offrir des caractéristiques techniques intéressantes pour un prix très abordable.

Techniquement, les realme 12x 5G et realme 12 5G sont dotés d’un chipset MediaTek Dimensity 6100+ avec 6 Go ou 8 Go de mémoire vive, extensibles via une fonction qui permet d’utiliser la mémoire de stockage en cas de besoin afin de booster les performances de l’appareil et d’accéder plus rapidement aux applications ouvertes. Les deux modèles proposent 128 ou 256 Go d’espace de stockage extensibles via l’insertion d’une carte micro SD. Ils partagent également une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Le realme 12 5G peut supporter une charge de 45 watts maximum contre 15 watts pour le realme 12x 5G, donc moins rapide. Les deux appareils sont compatibles avec les réseaux 5G, comme leur nom l’indique. Ils sont équipés d’un lecteur d’empreintes digitales sur le profil, sont résistants à des éclaboussures et compatibles NFC et Bluetooth 5.3. On peut également compter sur du Wi-Fi 5 et un capteur photo de selfie de 8 mégapixels commun.

Les différences entre les realme 12x 5G et realme 12 5G

Le realme 12 5G embarque un écran LCD de 6,72 pouces contre 6,67 pouces en diagonale pour le realme 12x 5G. Le premier est plus lumineux, jusqu’à 950 cd/m², selon la marque contre 625 cd/m² pour le realme 12x 5G. Les deux surfaces d’affichage supportent la fréquence maximale de 120 Hz, pouvant, bien entendu, descendre plus bas, pour réaliser des économies d’énergie, mais pas de façon automatique, une fonction réservée à des modèles plus haut de gamme. La définition de l’écran du realme 12 5G est de 1080x2400 pixels contre 720x1604 pixels pour le realme 12x 5G.

Il y a également des différences au niveau des capteurs photo. En effet, le realme 12x 5G dispose d’un module principal de 50 mégapixels, seul alors que le realme 12 5G est équipé d’un capteur de 108 mégapixels associé à un capteur de 2 mégapixels permettant de calculer les profondeurs de champ et ainsi d’optimiser les portraits.

Le nouveau smartphone realme 12 5G avec sa configuration de 8+256 Go est disponible pour un prix de 299,99 € avec une offre promotionnelle à 259,99 € pour tout achat entre le 6 et le 18 juin. Le realme 12x 5G est décliné en version 6+128 à 199,99 € ou avec 8+256 Go à 239,99 €.