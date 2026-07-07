Xiaomi 17T : à peine sorti, les soldes ont déjà eu raison de son prix...

Pour un modèle qui vient de pousser ses premiers cris sur le marché, une telle décote bouscule complètement la hiérarchie. À ce tarif, le Xiaomi 17T ne se contente pas de s'aligner face à la concurrence du milieu de gamme (comme le Galaxy A57 pourtant bien moins puissant), il l'écrase en proposant des technologies premiums pour le prix d'un appareil standard.

Une fiche technique haut de gamme qui a du peps

Sur le plan visuel, la marque n'a fait aucune concession. On retrouve une magnifique dalle OLED qui adopte un taux de rafraîchissement de 144 Hz, soit une fluidité supérieure à la norme habituelle de 120 Hz. Pour le streaming ou les jeux, le confort visuel et la réactivité tactile sont immédiats.

Côté photographie, le constructeur évite l'écueil des capteurs gadgets. Le triple module s'appuie sur des objectifs développés en partenariat avec Leica, de quoi les doter d'une grande ouverture focale pour capturer un maximum de lumière, notamment lors des clichés nocturnes, offrant un rendu à la fois fidèle et naturel.

Pour accompagner cette débauche de technologies, l'appareil intègre une batterie à haute densité capable de tenir une grosse journée d'utilisation intensive. Et par grosse, on entend 6 500 mAh !

Le vrai bénéfice au quotidien réside dans sa vitesse de récupération, le système de charge ultra-rapide 67 W permet de regagner l'intégralité de l'autonomie en une poignée de minutes.

Les points forts de cette offre Rakuten

Le Xiaomi 17T proposé dans l'offre Rakuten est une version européenne, ce qui garantit une parfaite compatibilité avec les réseaux mobiles de nos contrées. Même s'il ne s'agit pas spécifiquement d'une boîte initialement destinée au marché français, la configuration logicielle reste identique.

Lors du premier démarrage, il suffit de sélectionner la langue française et la région pour que l'appareil se configure automatiquement et devienne entièrement fonctionnel en France, avec un accès complet aux services Google et aux mises à jour.

Le processeur de dernière génération embarqué possède une architecture ultra-moderne capable d'encaisser les futures versions d'Android et les applications les plus lourdes sans sourciller.

Pour situer cette offre par rapport aux autres déclinaisons du constructeur, n'hésitez pas à parcourir notre catalogue des smartphones Xiaomi afin de valider votre choix avant la fin des stocks.