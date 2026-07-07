Le reconditionné sans risque : 3 smartphones à prix cassés qui tiendront longtemps

Sur le plan du design, les trois modèles conservent une allure premium malgré leur ancienneté. L'iPhone 13 et son écran de 6,1 pouces pèse 173 g, avec un large choix de coloris (Bleu, Vert, Noir, Rose, Rouge) qui reste facile à trouver sur le marché de l'occasion.

Le Samsung Galaxy S23 et le Samsung Galaxy S24 partagent un gabarit très proche et un poids identique de 167 g, avec des écrans de 6,1 et 6,2 pouces. Les deux Galaxy sont certifiés IP68, ce qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire, un vrai plus pour un appareil qui a déjà vécu une première vie.

Quel grade choisir pour ne pas se tromper ?

Le prix d'un reconditionné dépend d'abord de son grade, c'est-à-dire de son état esthétique. Les grades les plus courants vont de l'état correct, qui présente des micro-rayures visibles, au grade proche du neuf, sans marque apparente et le plus cher. Chez un revendeur référencé comme Certideal, l'iPhone 13 démarre autour de 289,99 euros, le Galaxy S23 autour de 290,99 euros et le Galaxy S24 autour de 331,99 euros pour les premiers grades, des tarifs qui grimpent à mesure que l'état se rapproche du neuf.

Le bon réflexe est de choisir le grade selon votre tolérance aux traces d'usage, sachant que la batterie et les composants sont testés quel que soit l'aspect. Sur le rapport prix, l'iPhone 13 et le Galaxy S23 se disputent l'entrée de gamme à budget quasi identique, tandis que le Galaxy S24 réclame une quarantaine d'euros de plus mais reste le plus récent des trois, ce qui joue sur sa longévité.

Performance restante et mises à jour : lequel tiendra le plus longtemps ?

La puissance ne s'use pas et ces trois modèles restent véloces. Le Galaxy S24 prend l'avantage avec son processeur Exynos maison épaulé par 8 Go de RAM et son interface One UI, quand le Galaxy S23 suit avec le Snapdragon 8 Gen 2, une puce encore très performante pour le jeu et le multitâche. L'iPhone 13 et sa puce A15 Bionic ferme la marche sur le papier mais reste parfaitement fluide pour la navigation, les réseaux sociaux et la photo au quotidien.

C'est la durée des mises à jour qui départage vraiment ces occasions. Le Galaxy S24 bénéficie de l'engagement de suivi logiciel long de Samsung et embarque déjà les fonctions Google AI, ce qui en fait le plus pérenne du trio. Le Galaxy S23 conserve encore plusieurs années de mises à jour devant lui, tandis que l'iPhone 13, soutenu par la politique iOS d'Apple, reste mis à jour mais verra son suivi s'arrêter le premier. Pour garder un téléphone longtemps sans le remplacer, le Galaxy S24 est le pari le plus sûr.

Garantie et reprise : comment acheter l'esprit tranquille ?

Le principal argument du reconditionné sérieux tient à la garantie : un appareil vendu par un revendeur référencé est testé, remis en état et couvert par une garantie qui vous protège en cas de défaut, une sécurité que n'offre pas l'achat entre particuliers. Vérifiez aussi l'état annoncé de la batterie, souvent exprimé en pourcentage de capacité, car c'est lui qui conditionne l'autonomie réelle au fil des mois.

Ces trois modèles ont enfin l'avantage de bien se revendre, ce qui limite la perte si vous changez d'avis dans un an ou deux. En conclusion, l'iPhone 13 est le plus abordable pour découvrir le reconditionné dans l'univers Apple, le Galaxy S23 le meilleur compromis entre prix cassé et puissance, et le Galaxy S24 le plus pérenne grâce à ses mises à jour, pour qui compte garder son smartphone plusieurs années.