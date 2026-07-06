L'IA au service de votre quotidien : 3 smartphones qui changent la donne

Sur le plan du design, les trois modèles adoptent un format proche de 6,3 pouces, pensé pour rester maniable. Le Google Pixel 10 est le plus imposant du trio avec 204 g pour 152,8 mm de haut, reconnaissable à sa barre photo horizontale, et se décline en Noir, Gris, Vert et Bleu.

Le Samsung Galaxy S26 est le plus compact et le plus léger, 167 g pour 149,6 mm, avec ses coloris Noir, Blanc, Violet et Cyan. L'iPhone 17 se place entre les deux à 177 g et propose cinq teintes dont Brume, Sauge et Lavande. Les trois téléphones sont certifiés IP68, ce qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire, un socle rassurant pour des appareils aussi sollicités au quotidien.

L'IA pour écrire et traduire : lequel vous fait gagner du temps ?

Pour l'assistance à l'écriture, le Pixel 10 prend l'avantage grâce à son processeur Tensor G5, conçu par Google pour faire tourner l'IA directement sur l'appareil, et à l'intégration de Gemini qui aide à rédiger, résumer ou reformuler un texte sans quitter l'application en cours.

Le Galaxy S26 suit avec la suite Galaxy AI, dont la traduction d'appels et de messages en direct rend service en voyage ou avec un correspondant étranger. L'iPhone 17 s'appuie sur Apple Intelligence et ses outils d'écriture, capables de relire et retravailler un brouillon, avec la puce A19 pour traiter ces demandes rapidement.

La différence se joue surtout sur l'écosystème dans lequel vous vivez déjà. Si vous utilisez beaucoup Gmail, Docs et les services Google, le Pixel 10 offre l'intégration la plus fluide pour l'écriture et la traduction. Le Galaxy S26 vise ceux qui jonglent entre plusieurs langues au quotidien, tandis que l'iPhone 17 réserve son confort maximal aux utilisateurs déjà installés dans l'univers Apple avec un Mac ou un iPad.

L'IA pour la photo et la retouche : qui obtient le meilleur rendu ?

Côté retouche intelligente, le Pixel 10 passe devant grâce à la réputation de Google en traitement logiciel, avec son capteur principal de 48 mégapixels, son téléobjectif à zoom optique 5x et des outils comme la gomme magique pour effacer un passant sur un cliché. Le Galaxy S26 suit de près avec un capteur de 50 mégapixels et les retouches assistées de Galaxy AI, pratiques pour recadrer ou nettoyer une image après coup.

L'iPhone 17 propose un capteur de 48 mégapixels et les fonctions de nettoyage d'Apple Intelligence, qui gomment les éléments indésirables tout en conservant un rendu naturel.

Pour la photo brute, les écarts restent mesurés entre ces trois références, toutes à l'aise en plein jour. C'est le zoom qui fait la différence : le téléobjectif optique 5x du Pixel 10 conserve le plus de détails sur les sujets éloignés, là où les deux autres misent davantage sur le traitement logiciel pour recadrer. Si la retouche automatique et le zoom comptent le plus pour vous, le Pixel 10 tient la corde.

Assistant et organisation : lequel gère le mieux vos journées ?

Pour piloter une journée chargée, chaque modèle mise sur son assistant maison : Gemini sur le Pixel 10, la combinaison Bixby et Galaxy AI sur le Galaxy S26, Siri épaulé par Apple Intelligence sur l'iPhone 17. Tous savent résumer une notification, préparer une réponse ou trier des informations, la nuance tenant à la finesse d'intégration avec votre agenda et vos messageries plutôt qu'à une fonction unique.

Faire tourner ces traitements demande de l'endurance, et l'autonomie départage les trois. Le Pixel 10 dispose de la plus grosse batterie avec 4970 mAh, un atout pour enchaîner requêtes IA et photos sans crainte. Le Galaxy S26 (4300 mAh) reste très endurant grâce à une gestion énergétique soignée, tandis que l'iPhone 17 (3692 mAh) ferme la marche sur la capacité pure mais tient une journée d'usage courant.

En conclusion, le Pixel 10 est le plus complet pour l'IA photo et l'écriture au sein des services Google, le Galaxy S26 le plus polyvalent pour la traduction et l'endurance, et l'iPhone 17 le plus cohérent pour qui vit déjà dans l'écosystème Apple.