Envie d'un iPhone ? 3 stratégies pour en obtenir un au meilleur prix pendant les soldes

Sur le plan du design, les trois modèles partagent le même format compact de 6,1 pouces, facile à tenir d'une main. L'iPhone 16e reste le plus léger de la sélection avec 167 g pour un boîtier de 146,7 mm de haut, mais il se limite à deux coloris, Noir et Blanc, qui trahissent son positionnement d'entrée dans la gamme.

L'iPhone 15 pèse 171 g et se décline dans six teintes (Rose, Jaune, Vert, Bleu, Noir et une finition multicolore), avec sa Dynamic Island qui remplace l'encoche pour afficher les notifications en haut de l'écran. L'iPhone 14 ferme la marche à 172 g et propose cinq coloris. Les trois téléphones sont certifiés IP68, ce qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire dans l'eau, un filet de sécurité utile au quotidien quel que soit le budget engagé.

Trois budgets, trois stratégies : lequel pour votre portefeuille ?

La première stratégie consiste à acheter neuf le modèle le plus récent au tarif le plus bas : c'est l'iPhone 16e, affiché à 599 euros, la porte d'entrée la moins chère de la génération actuelle. La deuxième vise un ancien haut de gamme dont le prix a baissé : l'iPhone 15 se trouve à 679 euros neuf, soit à peine 80 euros de plus que le 16e pour un équipement photo plus complet. La troisième mise sur le modèle le plus accessible : l'iPhone 14 descend à 369,99 euros neuf, ce qui le place plus de 200 euros sous le 16e.

Le reconditionné rebat les cartes pour qui veut serrer davantage la dépense. Chez un revendeur comme Certideal, l'iPhone 14 tombe autour de 339,99 euros et l'iPhone 15 autour de 444,99 euros, tandis que l'iPhone 16e reconditionné reste proche de 454,99 euros. Sur le strict rapport prix, l'iPhone 14 prend l'avantage pour les budgets les plus serrés, l'iPhone 15 offre le meilleur compromis entre tarif et polyvalence, et l'iPhone 16e se justifie surtout si vous tenez à acheter neuf sans dépasser 600 euros.

Performance et durée de vie iOS : lequel vieillira le mieux ?

Côté moteur, l'iPhone 16e prend l'avantage grâce à sa puce A18, la plus récente du trio, gravée en 3 nanomètres et épaulée par 8 Go de RAM pour tenir les applications exigeantes et le multitâche. L'iPhone 15 suit avec sa puce A16 Bionic, encore très à l'aise sur la navigation, les réseaux sociaux et la photo. L'iPhone 14 ferme la marche avec l'A15 Bionic, qui reste fluide pour un usage courant mais accuse son ancienneté sur les traitements les plus lourds.

Cette hiérarchie compte surtout pour la durée de vie logicielle. Le 16e est le seul de la sélection compatible avec Apple Intelligence, la couche de fonctions IA d'Apple, ce qui laisse présager le plus grand nombre d'années de mises à jour iOS à venir. L'iPhone 15 conserve une belle marge de mises à jour devant lui, quand l'iPhone 14, plus ancien, verra son suivi s'arrêter le premier. Si vous comptez garder votre téléphone quatre ou cinq ans, le 16e est le pari le plus sûr sur le long terme.

Écosystème et revente : que garderez-vous le plus longtemps ?

Les trois iPhone ouvrent le même écosystème Apple, avec le déverrouillage par reconnaissance faciale Face ID, la continuité avec un Mac ou un iPad et la recharge sans fil pour l'iPhone 16e (jusqu'à 25 W) comme pour l'iPhone 15 (15 W), pratique pour poser le téléphone sur un socle sans brancher de câble. Côté photo, l'iPhone 15 et l'iPhone 16e embarquent un capteur principal de 48 mégapixels qui recadre plus proprement, là où l'iPhone 14 s'appuie sur un capteur de 12 mégapixels suffisant pour les photos du quotidien.

La revente est l'autre atout d'un iPhone : les prix du marché reconditionné, encore élevés pour ces trois références, montrent qu'un iPhone se revend bien et perd sa valeur lentement, ce qui adoucit le coût réel sur la durée. En conclusion, l'iPhone 14 est le plus abordable pour un premier iPhone à petit prix, l'iPhone 15 le plus équilibré entre tarif et polyvalence, et l'iPhone 16e le plus pérenne pour qui veut acheter neuf et conserver son téléphone plusieurs années.