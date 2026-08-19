La nouvelle gamme Pixel 11 de Google en précommande : 3 modèles pour 3 usages

Sur le plan du design, la série Pixel 11 décline la barre photo horizontale maison en trois gabarits. Le Pixel 11 reste le plus facile à manier, avec sa dalle de 6,3 pouces, ses 152,8 mm de haut et ses 197 g, proposé en Noir, Rose, Vert et Violet. C'est le plus léger du trio, celui qui se glisse le mieux en poche.

Le Pixel 11 Pro conserve ce format compact de 6,3 pouces mais adopte un châssis premium en aluminium mat pour 204 g, décliné en Noir, Blanc, Rose et Vert.

Le Pixel 11 Pro XL vise au contraire le grand format avec ses 6,8 pouces et ses 162,7 mm de haut pour 226 g, en Vert, Rose, Noir ou Blanc. C'est le plus imposant et le plus lourd de la gamme, quand le Pixel 11 reste le plus discret à transporter.

Quel Pixel 11 pour la photo ?

En photo, l'écart se creuse entre le modèle d'accès et les deux versions Pro. Le Pixel 11 s'appuie sur un capteur principal de 48 Mpx à ouverture ƒ/1.7, épaulé par un ultra grand-angle de 13 Mpx, de quoi couvrir le quotidien et les scènes larges.

Les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL montent d'un cran avec un capteur principal de 50 Mpx et surtout un téléobjectif de 48 Mpx à zoom optique 5x, qui rapproche un sujet lointain sans dégrader la netteté. Sur le zoom, les deux Pro prennent nettement l'avantage, tandis que le Pixel 11 ferme la marche faute de téléobjectif dédié.

À l'avant, le Pixel 11 se contente d'un capteur de 10 Mpx, quand le Pixel 11 Pro passe à 11 Mpx et que le Pixel 11 Pro XL adopte un module frontal ultra grand-angle bien plus défini, pratique pour cadrer un selfie de groupe.

Les trois filment en 4K et partagent la puce Tensor G6, qui pilote le traitement d'image et les retouches par intelligence artificielle de Google. Pour la photo, le Pixel 11 Pro et le Pixel 11 Pro XL se distinguent par leur polyvalence, le Pixel 11 restant l'option la plus simple mais la plus limitée en zoom.

Grand format ou compact : quel écran et quelle autonomie ?

Côté écran, le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro partagent une dalle OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, un format qui tient dans une main et se range sans effort. Le Pixel 11 Pro pousse plus loin avec sa technologie Super Actua LTPO, capable de descendre le rafraîchissement jusqu'à 1 Hz pour préserver la batterie sur un écran fixe.

Le Pixel 11 Pro XL passe à 6,8 pouces en définition 1344 x 2992, ce qui offre le meilleur confort pour lire, regarder des vidéos ou afficher deux fenêtres côte à côte. Sur la compacité, le Pixel 11 prend l'avantage ; sur la surface d'affichage, le Pixel 11 Pro XL domine.

L'autonomie suit la taille de l'appareil. Le Pixel 11 Pro XL embarque la plus grosse batterie de la série, 5060 mAh, avec une charge filaire de 37 W et la recharge sans fil, un ensemble taillé pour encaisser une journée intensive sans passer par la prise.

Les Pixel 11 et Pixel 11 Pro, plus compacts et plus légers, privilégient l'équilibre entre encombrement et endurance plutôt que la capacité maximale, tout en conservant la recharge sans fil. Pour tenir le plus longtemps loin d'un chargeur, le Pixel 11 Pro XL passe devant.

Puissance, suivi logiciel et prix : lequel choisir ?

Les trois Pixel 11 partagent la puce Google Tensor G6, pensée pour exécuter en local les fonctions d'intelligence artificielle de Google, et un score AnTuTu quasi identique d'environ 1,9 million de points : la puissance brute n'est donc pas un critère de tri au sein de la gamme.

Le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro disposent de 12 Go de RAM pour jongler entre les applications, et toute la série profite de 7 ans de mises à jour, un gage de longévité qui vaut pour les trois modèles et sécurise l'achat sur la durée.

Reste le prix de précommande, qui trace une frontière nette entre les trois versions. Le Pixel 11 s'affiche à partir de 999 €, le Pixel 11 Pro à 1199 € et le Pixel 11 Pro XL à 1399 € chez le meilleur marchand autorisé référencé sur lesmobiles.

En conclusion, le Pixel 11 est le plus pertinent pour qui veut un Pixel complet au meilleur prix, le Pixel 11 Pro le plus équilibré pour la photo dans un format compact, et le Pixel 11 Pro XL le plus confortable pour le grand écran et l'autonomie.