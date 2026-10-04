CertiDays : 15 € de remise sur les iPhone reconditionnés et 40 € sur les MacBook jusqu'à lundi soir

Parmi les iPhone à surveiller avant la fin de l'opération, trois modèles sont particulièrement intéressants : l'iPhone 13 pour dépenser le moins possible, l'iPhone 14 pour choisir un modèle plus récent sans trop augmenter la facture, et l'iPhone 14 Pro pour accéder aux fonctions réservées à la gamme Pro.

L'iPhone 13 pour limiter la dépense

L'iPhone 13 est le moins cher des trois. Son écran OLED de 6,1 pouces, la 5G et sa puce A15 Bionic lui permettent encore de répondre sans difficulté aux usages courants, des réseaux sociaux au streaming en passant par la photo.

Commercialisé en 2021, il aura logiquement moins de mises à jour devant lui que les iPhone 14. Si votre priorité est d'acheter un iPhone reconditionné sans trop dépenser, c'est toutefois le plus accessible de cette sélection.

L'iPhone 14 pour gagner en longévité sans viser le Pro

L'iPhone 14 reprend beaucoup des qualités de l'iPhone 13, tout en étant plus récent et en apportant plusieurs évolutions, notamment pour la photo et certaines fonctions de sécurité.

Son intérêt dépend surtout de l'écart de prix avec l'iPhone 13. S'il reste raisonnable, le modèle plus récent permet de gagner en durée de vie sans passer au tarif d'un iPhone Pro. CertiDeal l'a d'ailleurs présenté comme son best-seller de 2025.

L'iPhone 14 Pro pour le 120 Hz, le téléobjectif et la Dynamic Island

L'iPhone 14 Pro se distingue beaucoup plus nettement. Son écran ProMotion à 120 Hz apporte davantage de fluidité, son téléobjectif ajoute un zoom optique absent des iPhone 13 et 14 classiques, et il profite également de la Dynamic Island et de la puce A16 Bionic.

Son prix est plus élevé, mais le reconditionné permet ici d'accéder aux fonctions de la gamme Pro sans acheter l'un des derniers modèles Apple. Il s'adresse surtout à ceux qui accordent de l'importance à l'écran, au zoom et aux fonctions supplémentaires de cette version.

Vous pouvez désormais voir le téléphone exact avant de l'acheter

CertiDeal a aussi revu une partie de son parcours d'achat. Sur les modèles concernés, vous ne choisissez plus seulement un grade esthétique : les photos affichées sont celles du smartphone que vous recevrez.

Vous pouvez ainsi repérer ses éventuelles marques d'utilisation, zoomer sur certains détails et connaître la capacité de sa batterie avant de commander. C'est particulièrement utile pour un smartphone reconditionné, puisque deux exemplaires du même modèle ne présentent pas forcément la même usure. Ce nouveau parcours est progressivement étendu au catalogue.

Découvrir les smartphones proposés avec leurs photos réelles chez CertiDeal

Des iPhone reconditionnés en France et garantis 30 mois

CertiDeal est une entreprise française. Contrairement à une marketplace réunissant différents vendeurs, elle prend elle-même en charge les smartphones, qui passent par ses ateliers en Île-de-France avant d'être remis en vente.

Les appareils bénéficient de 30 jours pour changer d'avis et de 30 mois de garantie commerciale. Nous avions évoqué ce fonctionnement avec Laure Cohen, cofondatrice de CertiDeal, dans notre interview consacrée à l'entreprise CertiDeal et au marché du reconditionné.

Il ne reste donc que jusqu'à lundi soir pour utiliser le code CERTIDAYS15 et retirer 15 € supplémentaires sur les iPhone 13, 14 et 14 Pro comme sur les autres produits éligibles du site.

Pour les MacBook reconditionnés, la remise passe à 40 € avec le code CERTIDAYS40, lui aussi valable jusqu'à la fin des CertiDays lundi soir.