iPhone Duo : Apple prévoit une couche de protection d'écran remplaçable pour atténuer le pli

Apple a confirmé que l'écran pliable de son premier iPhone Duo comporte une couche supérieure que l’on retirer, le cas échéant. Son remplacement coûte 19 € avec AppleCare+, selon la marque.

Sylvain Pichot - publié le 05/10/2026 à 15h30
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Apple iPhone Duo

À retenir

  • Le iPhone Duo dispose d'une couche de protection d'écran remplaçable.
  • Le coût de remplacement est de 19 € avec AppleCare+.
  • La couche de protection est conçue pour limiter l'usure sans nécessiter le remplacement de toute la dalle.

C’est le premier iPhone pliable. L'iPhone Duo est doté d’un écran interne de 7,6 pouces et d’un écran externe de 5,4 pouces. D'après Apple, la surface de l'écran interne profite d’une finition nano-texturée mate. Celle-ci réduit les reflets et limite la visibilité du pli central.

Par-dessus, le fabricant a installé une couche de protection en polymère sur mesure. Selon Apple, ce matériau est jusqu'à 40% plus rigide que les autres solutions du marché. Kate Bergeron, vice-présidente Hardware Engineering, a précisé que cette couche peut être retirée, puis remplacée par une neuve. Elle a ajouté que les ingénieurs ont cherché à ralentir son usure.

Apple iPhone Duo

Quelques précautions quand même

Il faut toutefois distinguer deux éléments. Le revêtement mat est là pour masquer la pliure, tandis que la couche de protection se situe au-dessus. Si cette dernière se raye ou se dégrade, le remplacement permet d'éviter le changement de toute la dalle. L'opération ne supprime pas physiquement le pli : elle est plutôt destinée à limiter les effets du vieillissement.

Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un simple film que vous pourriez décoller chez vous comme certains films de protection que vous pouvez acheter au détail pour protéger l’écran de votre smartphone conventionnel. Sur un pliable, les couches font partie intégrante de la structure de l'écran, et un retrait maladroit risquerait de l'endommager. Apple devrait donc réserver l'intervention à son réseau de réparation, mais la marque n'a pas encore détaillé la procédure.

Une structure multicouche pour limiter l'usure

Selon Apple, des adhésifs spécifiques permettent aux couches de l'écran interne de glisser les unes sur les autres, à la manière des pages d'un livre. Cette disposition réduit les contraintes de flexion et évite que la dalle se déforme avec le temps. En outre, une plaque en titane, placée au bas de l'écran, renforce la résistance de l'ensemble.

Le verre de la face avant est un Ceramic Shield 2. Le fabricant annonce qu'il résiste trois fois mieux aux rayures que celui de la génération précédente. Le dos de l'appareil est également protégé par du Ceramic Shield. En somme, Apple semble avoir tout prévu ou presque pour que son smartphone ne se brise pas dès les premières manipulations ni par la suite. Nous verrons ce qu’il en est vraiment au cours des premiers tests. 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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