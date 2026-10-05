Test du TCL P80 Ultra : l'écran NXTPaper passe à l'AMOLED et change la donne

Fiche technique

Écran AMOLED NXTPaper 6,83 pouces, 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 7400 Elite

8 Go de mémoire vive (extensibles)

256 ou 512 Go d’espace de stockage (non extensible)

Triple capteur photo arrière : 50 + 50 + 8 mégapixels / 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton de marche/veille

Batterie 5800 mAh, charge filaire 45 W

Étanchéité : IP68

Système : Android 16

Design

Le TCL P80 Ultra adopte une silhouette sobre, dominée par un dos satiné au toucher particulièrement agréable mais qui peut glisser un peu. Ce traitement limite nettement les traces de doigts et donne une impression de matière plus travaillée que sur la plupart des appareils vendus autour de 550 euros. TCL explique avoir collaboré avec l'expert Chris Lefteri sur le choix des matières et des finitions. Le résultat est convaincant. Le téléphone est proposé en trois coloris : Sunlit Gold, Midnight Blue et Burgundy. Le coloris doré est le plus démonstratif, tandis que le bleu nuit reste discret et élégant.

Les dimensions sont de 163,3 x 77,7 x 8,3 mm pour 197 grammes. Pour une diagonale de 6,83 pouces, ce gabarit est plutôt contenu. À titre de comparaison, le Google Pixel 9 Pro XL, de taille voisine, affiche 221 grammes et 8,5 mm d'épaisseur. D'après notre test, cette différence de 24 grammes se ressent dès que l'on utilise le téléphone d'une main ou que l'on lit longtemps. En outre, le P80 Ultra se glisse plus facilement dans une poche que la majorité des grands formats concurrents.

Il reste en revanche large, et les petites mains devront s'aider de l'autre pour atteindre le haut de l'écran.

Sur la face avant, les bordures sont très fines, ce qui donne une impression d'écran presque sans cadre et un aspect plus haut de gamme qu'attendu. Le cadre latéral, bien fini, accueille une touche supplémentaire dédiée au mode NXTPaper, placée sur le flanc droit. Selon nous, elle tombe naturellement sous le pouce. Elle s'avère très pratique, car elle permet de basculer d'un geste vers un affichage de type papier, sans passer par les réglages. Le bloc photo, posé en haut du dos, reste raisonnablement saillant. Les finitions sont propres et nous n'avons relevé aucun défaut d'assemblage.

La certification IP68 garantit une protection contre la poussière et l'immersion. TCL évoque une résistance de 30 minutes dans 1,5 mètre d'eau. C'est rassurant pour un usage sous la pluie, au bord d'une piscine ou en cuisine. Cette protection place le P80 Ultra au niveau des Pixel et des Galaxy, et au-dessus de nombreux modèles abordables qui se contentent de l'IP54 ou de l'IP65.

En matière de connectivité, le smartphone prend en charge la 5G et le Wi-Fi moderne, le Bluetooth et le NFC. TCL met aussi en avant une antenne à couverture à 360 degrés, censée maintenir un signal stable quelle que soit la façon de tenir l'appareil. Lors de notre test, le réseau mobile s'est montré stable, y compris dans des zones de réception moyenne.

En outre, l'application TCL Link permet d'échanger des fichiers avec un iPhone, ce qui est appréciable dans un foyer mixte. Le téléphone dispose d'un port USB-C. Il fait l'impasse sur la prise jack, comme la majorité de ses concurrents.

Le lecteur d'empreintes digitales n’est pas intégré sous la dalle comme la plupart des smartphones. Non, ici, il se trouve au niveau du bouton de mise en veille/arrêt. Il s’avère d’une réactivité intéressante et permet de déverrouiller le mobile de manière très rapide.

Côté audio, le P80 Ultra propose des haut-parleurs stéréo. Selon notre test, le son est net et suffisamment puissant pour regarder des vidéos ou écouter de la musique dans une pièce. Les basses restent limitées, ce qui est classique à ce niveau de prix. Le rendu est correct plutôt que marquant, et le niveau des Pixel ou des Galaxy S haut de gamme n'est pas atteint. Les voix sont toutefois bien reproduites, ce qui sert les podcasts et les appels en mains libres.

L'écran

Le P80 Ultra embarque une dalle AMOLED NXTPaper de 6,83 pouces. Sa définition est de 2772 x 1280 pixels, soit une densité de 447 pixels par pouce, et le rafraîchissement atteint 120 Hz. TCL annonce une luminosité maximale de 3200 cd/m² et une couverture particulièrement large de l'espace colorimétrique DCI-P3. La fréquence d'échantillonnage tactile grimpe à 2560 Hz. Ces chiffres sont ceux d'un smartphone bien plus cher. Surtout, la dalle reçoit un traitement mat gravé au niveau nanométrique, protégé par un verre Nano Crystal Shield.

Selon notre test, la principale réussite est le traitement antireflet. Là où un Pixel 9 Pro XL se montre sujet aux reflets, comme la quasi-totalité des smartphones à l’exception faite des Samsung Galaxy S25 Ultra et S26 Ultra, le P80 Ultra reste lisible en plein soleil, près d'une fenêtre ou à la terrasse d'un café. La dalle est très lumineuse, et le revêtement mat évite l'effet miroir. Pour nous, c'est le meilleur argument pour les personnes qui lisent beaucoup à l'extérieur. En outre, les certifications SGS pour la réduction de l'éblouissement et TÜV pour le confort visuel s'accompagnent d'une gradation DC dimming à forte luminosité et d'un PWM à 3840 Hz dans le noir. Nos yeux étaient nettement moins fatigués en soirée.

Le rendu des couleurs est plaisant, avec des noirs profonds et un contraste élevé. Il faut néanmoins être honnête : la texture mate diffuse légèrement la lumière. Les couleurs paraissent donc un peu moins éclatantes qu'avec un OLED brillant, notamment en vidéo et en HDR. Nous préférons nous en accommoder, car cette douceur compense largement ce léger recul pour qui lit, navigue et travaille. Les amateurs de séries en soirée trouveront peut-être l'image un peu moins piquée que sur un Galaxy ou un Pixel.

La fluidité est irréprochable. Le taux de 120 Hz rend le défilement des pages web et des réseaux sociaux très agréable, et l'échantillonnage tactile élevé donne une réactivité immédiate, y compris en jeu. La touche dédiée active les modes Papier et Max Ink. Ces modes basculent l'interface en niveaux de gris, atténuent la lumière bleue et proposent une bibliothèque de lecture intégrée. Selon nous, ces modes constituent un vrai plus pour qui lit des livres numériques ou de longs articles. Les notifications se montrent alors plus discrètes, et la consommation baisse sensiblement.

Les réglages sont nombreux. On peut choisir entre plusieurs profils colorimétriques, ajuster la température de couleur, activer le mode sombre, planifier le filtre de confort visuel et régler le taux de rafraîchissement. L'adaptation automatique de la luminosité et de la teinte au contexte ambiant s'avère efficace. D'après notre test, ces options sont rangées de manière logique dans les paramètres.

Le système et les applications

Le TCL P80 Ultra tourne sous Android 16, recouvert de l'interface maison de TCL. D'après notre test, la fluidité générale est bonne et l'affichage réagit sans à-coups. La personnalisation est riche : icônes, thèmes, fonds d'écran, organisation du tiroir d'applications et disposition de l'écran d'accueil sont réglables. Les paramètres sont organisés de manière logique et intuitive, avec une barre de recherche efficace pour retrouver rapidement une option.

Côté suivi logiciel, TCL promet trois ans de mises à jour système, ce qui reste inférieur aux sept ans proposés par Google sur ses Pixel et par Samsung sur ses Galaxy. La marque évoque cinq ans de correctifs de sécurité.

Concernant les applications préinstallées, le constructeur a intégré ses propres outils, comme TCL Link et la bibliothèque de lecture, ainsi que les services Google habituels. Une fois la dernière mise à jour d’Android effectuée, l'espace occupé par le système et les applications est d’un peu plus de 39 Go, ce qui est plutôt conséquent mais dans la moyenne haute.

Comme sur de plus en plus de smartphones, l'intelligence artificielle occupe une place importante. Gemini est intégré pour répondre aux questions et assister l'utilisateur. La fonction Entourer pour chercher permet de lancer une recherche à partir d'un élément à l'écran. Un traducteur en temps réel s'appuie sur Microsoft Azure. Un geste du balayage à trois doigts, baptisé « Demandez à l'IA », est également proposé. Un menu spécifique est disponible dans les paramètres. Vous avez ainsi une assistance à la rédaction de texte, un mémo vocal intelligent, la possibilité d’afficher des sous-titres en temps réel et aussi une fonction qui permet de copier et d’exécuter certaines informations comme les numéros de téléphone, les adresses, les horaires et autres données de sites web, par exemple.

Les performances

Le P80 Ultra est animé par le MediaTek Dimensity 7400 Elite, une puce gravée en 4 nm, associée au GPU Mali-G615 MC2. Elle s'accompagne de 8 Go de mémoire vive LPDDR5, extensibles de 16 Go de RAM virtuelle, et d'un stockage UFS 3.1 de 256 ou 512 Go. Il n’y a aucun emplacement microSD, il faut donc choisir la bonne capacité d'emblée.

En performances brutes, cette puce évolue dans le milieu de gamme. Elle progresse nettement par rapport au Dimensity 7300 des précédents NxtPaper, mais reste en retrait face au Snapdragon 8s Gen 3 ou aux puces du Xiaomi 15T Pro. Après un petit moment passé avec, on peut dire que le téléphone ne nous a jamais déçu en usage courant. Les applications se lancent vite, la navigation entre les menus est fluide et le multitâche est assuré sans ralentissement visible. Toutefois, les utilisateurs les plus exigeants pourraient trouver la configuration juste face à certains concurrents du même prix.

En jeu, les titres populaires tournent correctement avec des réglages moyens à élevés. Les jeux les plus gourmands imposent de baisser les détails pour maintenir la fluidité. La chauffe reste contenue sur des sessions prolongées, ce qui n'est pas surprenant avec une puce économe en énergie. Selon nous, ce téléphone ne vise pas les joueurs acharnés. L'expérience quotidienne est en revanche agréable, avec un écran 120 Hz qui valorise chaque animation.

Ainsi, le P80 Ultra convient bien à un usage polyvalent : réseaux sociaux, vidéo, lecture, photo et bureautique légère.

Le multimédia

Le P80 Ultra embarque trois capteurs à l'arrière : un module principal de 50 mégapixels (1/1,56 pouce, ouverture f/1,8, stabilisation optique et électronique), un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels (1/2,8 pouce, f/2,4, zoom optique x3, stabilisation optique) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels (112 degrés, autofocus). À l'avant, on trouve un capteur de 32 mégapixels. La vidéo s'enregistre jusqu'en 4K à 30 images par seconde.

L'application Appareil photo est claire. Les modes (Nuit, Mouvement, Vidéo, Photo, Portrait et Plus) sont accessibles par glissement horizontal, et les niveaux de zoom se choisissent d'un toucher. Le menu Plus permet d’accéder à d’autres modes de prise de vue : Pro, Trace lumineuse, Panoramique, Chemin, Mode accéléré (time-lapse), Verrouillage de l’horizon (très efficace), Film, Ralenti, Scène et Google Lens.

Après l’analyse des nombreuses photos que nous avons réalisé avec le smartphone, on peut dire que le capteur principal délivre des clichés détaillés, avec une colorimétrie naturelle et une bonne plage dynamique en plein jour. Le téléobjectif x3 est la vraie star. Il offre un rendu précis pour les portraits et les sujets lointains, avec un flou d'arrière-plan naturel. Il autorise même la macro. Rares sont les modèles à 550 euros à proposer un périscope. Notez cependant quelques légers manques de précision sur les parties les plus fines (grillage par exemple ci-dessous, comparé au Google Pixel 10 Pro XL).

En revanche, l'ultra grand-angle de 8 mégapixels est le maillon faible : sa définition est moindre et il manque de précision dans les coins. De nuit, le capteur principal s'en sort bien, tandis que le téléobjectif et l'ultra grand-angle perdent en finesse.

En somme, le smartphone propose en revanche une polyvalence rare à ce prix grâce au zoom x3.

L'autonomie

Le P80 Ultra embarque une batterie de 5 800 mAh, compatible avec une charge filaire de 45 W. TCL annonce jusqu'à 22 heures de streaming vidéo et 14 heures de jeu. Il ne supporte pas la charge sans fil ni la charge inversée.

D'après notre test, l'autonomie est excellente. Deux jours d'utilisation mixte sont atteints sans difficulté, et un usage plus calme permet de s'approcher des trois jours. La charge de 45 W reste correcte sans être spectaculaire, face aux 65 W voire 100 W de certains concurrents chinois. Ainsi, le P80 Ultra se place parmi les meilleurs de sa catégorie sur l'endurance, au-dessus du Pixel 9 Pro XL, malgré une charge moins rapide que les Xiaomi.

Le contenu de la boîte

Le smartphone TCL P80 Ultra NXTPaper est livré avec un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM, un câble USB-C vers USB-C et une coque de protection.

Notre avis

Après plusieurs jours d'utilisation, le TCL P80 Ultra nous a séduit par son confort visuel, son autonomie et sa polyvalence. Son écran AMOLED mat, lisible en plein soleil et reposant le soir, change réellement la manière de lire sur un smartphone. Nous avons également apprécié son poids contenu, sa finition satinée, sa protection IP68 et son téléobjectif périscopique. Nous l'avons trouvé moins convaincant sur quelques points cependant : une puce un cran en dessous de la concurrence, trois ans seulement de mises à jour système, un ultra grand-angle modeste et des couleurs un peu moins éclatantes qu'avec un OLED brillant. À ce prix, il demande donc d'accepter quelques compromis. Nous le recommandons à celles et ceux qui lisent beaucoup, voyagent ou passent de longues heures devant l'écran. Les amateurs de performances brutes ou de jeu intensif trouveront mieux ailleurs.