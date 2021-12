Noël : 5 smartphones pour tous les budgets

Vous aimeriez savoir quel est le smartphone le plus adapté selon votre budget ? Nous vous proposons une sélection de téléphones portables dans différentes catégories de prix à moins de 200 €, à moins de 300 €, à moins de 500 €, à moins de 700 € et à moins de 1000 € avec des caractéristiques croisées concernant la realme 8, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, le Samsung Galaxy A52S 5G, l’iPhone 13 mini et le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Le smartphone realme 8 est le plus abordable de tous. Toutefois, il dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels et profite d’un lecteur d’empreinte digitale installé dessous pour n’ouvrir qu’à son propriétaire. Il est plutôt fin : 7,99 mm d’épaisseur pour un poids raisonnable de 177 grammes et décliné en noir ou en argent brillant. Il bénéficie de 8 Go de mémoire vive afin d’être à l’aise lorsqu’il faut gérer plusieurs applications simultanément et embarque une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge 30 watts. Pour prendre des photos, il peut utiliser l’un de ces capteurs 64+8+2+2 mégapixels ou l’objectif de 8 mégapixels installé en façade. Le realme 8 peut accepter deux cartes SIM 4G et une carte de stockage, en plus ce qui est de moins en moins courant.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro : moins de 300 €

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro s’appuie sur un grand écran AMOLED de 6,67 pouces compatible HDR10 et ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz comme les plus haut de gamme. Il est un tout petit peu plus épais que le précédent puisqu’il fait 8,1 mm de profil pour 193 grammes ce qui reste dans la moyenne des appareils de ce type. Il embarque une batterie de 5020 mAh supportant la charge 33 watts et alimenté par une puce Snapdragon 732G avec 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage non extensibles. Pour les photos, il profite d’une configuration 108+8+5+2 mégapixels à l’arrière et d’un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Compatible 4G, il propose un lecteur d’empreinte digitale sur le côté et un émetteur infrarouge sur le profil supérieur. Il est certifié protégé contre les éclaboussures.

Samsung Galaxy A52S 5G : moins de 500 €

Le smartphone Samsung Galaxy A52S 5G se distingue avec son écran de 6,5 pouces AMOLED d’une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de 120 Hz pour des défilements fluides. Il y a un lecteur d’empreinte dessous. Le mobile est compatible 5G avec sa puce Snapdragon 778G associée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage non extensibles. Sa batterie fait 4500 mAh pour une charge à 25 watts donc moins rapide que les modèles précédents. Sa configuration photo est complète : 64+12+5+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 32 mégapixels en frontal. Il est certifié IP67 le rendant étanche à l’eau et à la poussière. Il y a un port audio jack pour brancher un casque et on peut se servir du mobile pour le paiement sans contact.

iPhone 13 mini : moins de 700 €

L’iPhone 13 mini est la version la plus compacte des iPhone avec seulement 131,5 mm de hauteur et une finesse de 7,65 mm pour un poids de 141 grammes. Du coup, son écran n’est pas très grand, moins que les autres mais cela peut suffire : 5,4 pouces en diagonale. Il est de type AMOLED avec une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, un régal pour le visionnage des films et des séries. Limité à 60 Hz il affiche tout de même une belle définition de 1080x2340 pixels. L’appareil est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6 ainsi que du NFC et du Bluetooth. Il est certifié IP68, donc totalement étanche. Des smartphones comparés du jour, il est le plus puissant avec son chipset Apple A15 Bionic même s’il n’a que 4 Go de mémoire vive. Sa batterie a une capacité de 2406 mAh et il propose deux capteurs photo de 12 mégapixels au dos ainsi que d’un dernier objectif, de 12 mégapixels aussi, pour les selfies. Il produit les plus belles photos des mobiles aujourd’hui comparés.

Samsung Galaxy S21 Ultra : moins de 1000 €

Enfin, le Samsung Galaxy S21 Ultra est le plus grand modèle du jour accusant 227 grammes sur la balance et une épaisseur de 8,9 mm. Son écran mesure 6,8 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED HDR10+ 120 Hz et ayant une définition supérieure pouvant atteindre 1440x3200 pixels. Notez la possibilité d’utiliser un style Samsung S Pen pour prendre des notes, dessiner ou toute autre chose. Il est compatible 5G et Wi-Fi 6E embarquant une puce Samsung Exynos 2100 avec 12 ou 16 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Sa batterie de 5000 mAh ne se charge pas très vite mais elle permet d’alimenter tous les composants dont les capteurs photo au nombre de 4 dans le dos : 108+12+10+10 mégapixels et un objectif de 40 mégapixels en frontal. Il est certifié étanche à l’eau et à la poussière.