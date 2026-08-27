Passer à Android en 2026 : 3 smartphones qui ne vous feront pas regretter votre vieil iPhone

Sur le plan du design, les trois modèles assument des philosophies différentes. Le Samsung Galaxy S25 reste le plus compact et le plus léger (146,9 mm pour 162 g), avec un cadre soigné et une large palette de coloris (Noir, Or, Gris, Violet, Vert, entre autres), un format proche d'un iPhone classique pour ne pas dépayser la prise en main.

Le Google Pixel 9 Pro affiche sa barre photo horizontale et un format contenu de 6,3 pouces pour 199 g, en Noir, Blanc, Or ou Vert. L'OnePlus 13 voit plus grand avec sa dalle de 6,82 pouces et ses 210 g, en Noir, Blanc ou Bleu. Les trois sont certifiés IP68 contre l'eau et la poussière, un niveau de protection au moins équivalent à celui des iPhone récents.

Quelle transition depuis l'iPhone au quotidien ?

Changer d'univers implique de retrouver ses repères, et c'est là que le Google Pixel 9 Pro prend l'avantage. Son Android sans surcouche et son assistant Gemini intégré rendent la prise en main immédiate, épaulés par des outils de transfert qui rapatrient contacts, photos et messages depuis un iPhone.

Le Samsung Galaxy S25 suit de près avec l'interface One UI, très complète, et l'application Smart Switch qui automatise la migration des données, plus l'expérience bureau Samsung DeX pour relier l'écran à un moniteur. L'OnePlus 13 mise sur OxygenOS, une surcouche fluide et personnalisable, avec son propre outil de clonage pour importer le contenu de l'ancien appareil.

Pour un ancien utilisateur d'iPhone, le Pixel 9 Pro offre la courbe d'apprentissage la plus douce grâce à sa simplicité, le Galaxy S25 la panoplie de fonctions la plus riche pour aller plus loin, et l'OnePlus 13 un bon compromis entre personnalisation et rapidité d'exécution.

Quel écran et quelles photos face à l'iPhone ?

Sur l'écran, l'OnePlus 13 domine par la taille avec sa dalle AMOLED de 6,82 pouces à 120 Hz, idéale pour la vidéo et les jeux, tandis que le Samsung Galaxy S25 et son écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces privilégie la compacité et une colorimétrie très maîtrisée.

Le Google Pixel 9 Pro se place entre les deux avec 6,3 pouces et une excellente précision d'affichage. Les trois montent à 120 Hz pour une fluidité comparable à celle des iPhone Pro.

En photo, le Google Pixel 9 Pro passe devant grâce à son traitement logiciel et son module professionnel à trois capteurs avec téléobjectif, très performant en basse lumière et en portrait. Le Samsung Galaxy S25 suit avec un système polyvalent et un zoom optique épaulé par les outils Galaxy AI, quand l'OnePlus 13 s'appuie sur sa partie photo développée avec Hasselblad pour un rendu naturel des couleurs. Les trois rivalisent avec les meilleurs iPhone sur la vidéo comme sur la photo de nuit.

Quelle autonomie et quelle recharge au quotidien ?

L'endurance sépare nettement les trois. L'OnePlus 13 prend largement la tête avec sa batterie de 6000 mAh et sa charge filaire de 100 W, capable de dépasser la journée et de se recharger très vite, loin devant ce que proposent les iPhone.

Le Samsung Galaxy S25 (4000 mAh) et le Google Pixel 9 Pro (4700 mAh) visent la journée complète, avec des recharges plus mesurées de 25 W et 21 W, complétées par la recharge sans fil sur les trois modèles.

Sur le suivi logiciel, le Galaxy S25 et le Pixel 9 Pro promettent jusqu'à sept ans de mises à jour, un argument de longévité face à un iPhone. En conclusion, le Samsung Galaxy S25 est le plus polyvalent pour retrouver un format compact et des fonctions riches, le Google Pixel 9 Pro le plus simple pour une transition en douceur et pour la photo, et l'OnePlus 13 le plus endurant pour qui veut une autonomie et une recharge sans équivalent côté iPhone.