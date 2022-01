Retour sur les meilleurs Smartphones premium de 2021 : Samsung, Google, Xiaomi et Apple !

L’année 2021 a été marquée par la commercialisation de plusieurs smartphones particulièrement remarquables parmi le Samsung Galaxy Z Flip3 et le Samsung Galaxy Z Fold3, le Google Pixel 6 Pro, le Xiaomi 11T Pro et l’iPhone 13 Pro. Voici les éléments les plus notables pour chacun d’eux.

Comme les années précédentes, les fabricants de smartphones se sont démenés pour proposer des téléphones portables les plus séduisants possibles embarquant un maximum de technologies et 2021 n’a pas fait exception. Il ne s’agit pas de dire lequel est vraiment le plus remarquable puisque chacun a ses avantages, ses inconvénients et ses usages. Pour autant quelques modèles sont sortis du lot s’illustrant à travers la mêlée, notamment grâce à des innovations technologiques.

Samsung, la vitrine technologique des smartphones pliants

Les premiers d’entre eux sont les smartphones pliants de Samsung, le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3. Le Fold3 propose un sens d’ouverture comme un livre avec deux écrans AMOLED 120 Hz HDR10+ de très haute qualité et dont un cache une caméra sous l’écran. Ils sont totalement étanches et particulièrement robustes. Le Fold3 supporte l’utilisation d’un stylet, le S Pen Fold Edition pour un usage plus ergonomique. Il est assez puissant pour offrir une excellente expérience sous Android tout comme le Flip3 dont la conception est légèrement différente puisqu’il s’ouvre selon un axe horizontal, cette fois. Comme les anciens mobiles à clapet, le Flip3 se révèle tout aussi véloce et particulièrement compact dans une poche.

iPhone 13 Pro, à fond sur la puissance et la qualité photo/vidéo

L’iPhone 13 Pro met une nouvelle fois la barre un peu plus haute pour la concurrence qui a bien du mal à rivaliser en termes de puissance et de qualité photo même si d’autres fonctionnalités manquent toujours à l’appel chez la marque à la pomme comme le lecteur d’empreinte digitale, par exemple. L’iPhone 13 se rattrape en proposant l’intégration de la nouvelle puce Apple A15 Bionic surpassant même la toute nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 prévue pour les smartphones haut de gamme 2022. On peut toujours compter sur de très belles photos puisque le mobile se classe parmi les meilleurs du marché dans ce domaine, proposant cette année la fonction vidéo ProRes pour un traitement postproduction plus abouti pour faire de vrais films. L’iPhone 13 peut aussi se targuer d’embarquer un excellent écran compatible Dolby Vision.

Xiaomi 11T Pro, rechargez-le en moins de 20 minutes

C’est aussi le cas sur le Xiaomi 11T Pro avec sa dalle AMOLED 10 bits 120 Hz aussi capable de supporter la norme HDR10+ sur 6,67 pouces en diagonale. Mais si l’écran du dernier Xiaomi est remarquable, on peut également noter la présence du premier système de batterie capable d’encaisser la puissance de 120 watts avec le bloc d’alimentation fourni par le fabricant dans la boîte. En plus de proposer la charge sans fil et la charge inversée, le mobile peut ainsi se charger en 20 minutes environ ce qui fait qu’on passe moins de temps à côté d’une prise et plus à faire d’autres choses. Profitant d’une puce Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM, le Xiaomi 11T Pro n’a pas grand-chose à envier aux meilleurs.

Google Pixel 6 Pro, au design clivant, mais aux très belles photos

Enfin, le Google Pixel 6 Pro étonne son monde avec son design clivant arborant une barre de capteurs photo sur toute la largeur de son dos. Il se démarque en proposant une toute nouvelle puce développée en collaboration avec Samsung et souhaitant ainsi à la fois réduire sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm, mais également de mieux maîtriser les interactions chipset/logiciel pour une optimisation des fonctionnalités et du système. Pour les photos, on peut compter sur un zoom optique 4x de très bonne qualité et un traitement d’images le classant parmi les meilleurs photophones de cette année. Des images que l’on peut apprécier sur un large écran AMOLED 120 Hz 1440x3120 pixels. Son seul défaut serait peut-être une charge pas assez rapide par rapport à la concurrence malgré le fait qu’il supporte la charge sans fil et inversée.