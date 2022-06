Smartphone étanche et résistant à l’eau : lequel choisir en 2022 ? (Galaxy A53, iPhone 13, Pixel 6, Xiaomi Mi 11 Pro et Oppo Find X5 Pro)

Vous souhaitez avoir un smartphone qui soit capable de résister à une immersion sous l’eau en cas de chute malencontreuse mais vous hésitez entre le Samsung Galaxy A53 5G, l’iPhone 13, le Google Pixel 6, le Xiaomi Mi 11 Pro ou le Oppo Find X5 Pro ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Concernant le design, c’est l’iPhone 13 qui se démarque le plus en proposant des profils plats et un dos qui l’est tout autant tandis que les autres proposent des lignes plus conventionnelles. Notez toutefois que celles du Oppo Find X5 Pro sont originales notamment au niveau de son bloc d’optiques à l’arrière qui profite d’un revêtement en céramique d’une seule pièce recouvrant l’intégralité du dos du mobile. Le Google Pixel 6 propose une barre horizontale à l’arrière pour intégrer les capteurs photo. De tous, c’est le Oppo Find X5 Pro qui est le plus lourd avec 218 grammes sur la balance suivi par le Google Pixel 6 et ses 207 grammes. Il y a ensuite le Xiaomi Mi 11 Pro avec 196 grammes puis le Samsung Galaxy A53 5G avec 189 grammes et l’iPhone 13 ferme la marche avec ses 174 grammes. C’est également le plus fin avec 7,65 mm contre le plus épais, le Oppo Find X5 Pro qui mesure 8,5 mm de profil ce qui reste malgré tout raisonnable.

Les modèles Oppo, Xiaomi et Samsung embarquent une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4600 mAh pour le Google Pixel 6 et seulement 3227 mAh pour l’iPhone 13. C’est sans conteste le Oppo Find X5 Pro qui se recharge le plus rapidement supportant la charge à 80 watts contre 67 watts pour le Xiaomi Mi 11 Pro, 30 watts pour le Pixel 6 et 25 watts pour le Samsung Galaxy A53 5G.

Des mobiles qui résistent à l’immersion sous l’eau et à la poussière

Les cinq mobiles comparés dans cet article sont donc tous certifiés IP68, sauf le Samsung Galaxy A53 5G. Cela signifie qu’ils sont tous capables de résister à la poussière. Le Samsung est protégé contre les effets d’une immersion complète de l’appareil sous l’eau douce pendant 30 minutes sans subir de dommage jusqu’à 1 mètre de profondeur. Les autres peuvent aller un peu au-delà de 1 mètre de profondeur. Si un incident venait à survenir, le mobile peut continuer à fonctionner. Toutes les fonctions doivent être effectives.

L’écran le plus remarquable est installé sur le Oppo Find X5 Pro avec sa dalle incurvée AMOLED sur 6,7 pouces compatible HDR10+ et supportant une fréquence adaptative de rafraîchissement de 120 Hz. Celui du Xiaomi Mi 11 Pro est également très bon avec une surface de 6,8 pouces compatible HDR10+ 120 Hz et, pour sa part, profitant des 4 bords incurvés. Les deux peuvent monter jusqu’à des définitions de 1440x3200 ou 1440x3216 pixels. C’est plus élevé que celles proposées par les autres appareils dans cet article. Ils profitent tout de même de dalles AMOLED sur 6,5 pouces pour le Samsung, 6,4 pouces pour le Pixel 6 et 6,1 pouces pour l’iPhone 13. Ce dernier est rafraîchi à seulement 60 Hz alors que celui de Google est à 90 Hz donc plus agréable à regarder lors des défilements.

Quelles configurations pour les photos ?

Tous profitent d’une large connectivité et d’un lecteur d’empreinte sous l’écran, sauf pour l’iPhone 13. Pour la partie photo, le Oppo Find X5 Pro domine les débats avec sa configuration de 50+50+13 mégapixels au dos et son objectif de 32 mégapixels à l’avant contre le Google Pixel 6 qui dispose de 50+12 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels en frontal. Le Xiaomi Mi 11 Pro embarque 50+13+5 mégapixels à l’arrière et un objectif de 20 mégapixels à l’avant. L’iPhone 13 est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels au dos et d’un autre de 12 mégapixels aussi en frontal alors que le Samsung Galaxy A53 5G s’appuie sur une configuration de 64+12+5+5 mégapixels à l’arrière et un objectif à selfie de 32 mégapixels. Ils sont tous compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6, voie Wi-Fi 6E qui va plus loin et plus vite pour le Pixel 6 mais Wi-Fi 5, moins performant pour le Samsung.