Soldes : les meilleurs bons plans Samsung Galaxy (A52s, S20 FE, S21, S21 FE et Z Flip 3)

C’est le moment de faire des affaires sur les smartphones de la marque Samsung et plus particulièrement sur les modèles Galaxy A52s 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S21 et le pliant Galaxy Z Flip3. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici plusieurs éléments comparés pour vous aider à faire votre choix.

Si vous cherchez un téléphone portable qui soit extrêmement compact donc très petit, mais qui puisse également offrir un large écran pour profiter de tous les contenus multimédias et d’une surface assez grande pour naviguer dans les applications, le Galaxy Z Flip3, pliant est fait vous. En poche, il fait 183 grammes, mais il est tellement plus petit que tous les autres qu’on peut presque oublier qu’il est là. C’est le Galaxy S21 qui est le plus léger sinon avec 169 grammes sur la balance contre 177 grammes pour Galaxy S21 FE 5G, 189 grammes pour le Galaxy A52s 5G et 190 grammes pour le Galaxy S20 FE 5G. Tous sont déclinés dans différents coloris avec une finition mate et des capteurs photo à l’arrière minimaliste pour le Galaxy A52s 5G tandis qu’il y a des îlots d’objectifs photo revenants sur les profils des Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 FE 5G et Galaxy S21.

Samsung Galaxy Z Flip 3 acheter au meilleur prix Rakuten

729,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 763,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 866,25 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Lequel offre le plus de performances ?

Le smartphone le plus puissant de notre comparatif du jour est le Galaxy S21 FE 5G exæquo avec le Galaxy Z Flip3, tous les deux disposants du chipset Qualcomm Snapdragon 888 suivis par le Galaxy S21 avec son Soc Exynos 2100 puis par le Galaxy S20 FE 5G équipé du processeur Snapdragon 865 et pour finir avec le Galaxy A52s 5G avec son chipset Snapdragon 778G. Tous proposent au moins 128 Go d’espace de stockage interne.

Les batteries de A52s 5G, S20 FE 5G et S21 FE 5G font 4500 mAh ce qui leur permet de tenir au moins une journée voire un peu plus. Ils se chargent à 25 watts sauf pour le S20 FE 5G limité à 18 watts donc moins rapide. Le Galaxy S21 a une batterie de 4000 mAh se chargeant à 25 watts ce qui est aussi le cas de l’unité d’énergie installée sur le Galaxy Z Flip3, mais sur seulement 3300 mAh. Notez que l’autonomie de ce dernier est donc un peu plus faible, mais permet tout de même de tenir une journée voire plus si on ne l’ouvre pas pour n’importe quoi.

Samsung Galaxy S21 acheter au meilleur prix Rakuten

564,99 € Rakuten

Boulanger 649,00 € acheter Boulanger

Fnac 649,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

De beaux écrans sur les mobiles Samsung

Samsung est l’un des spécialistes des écrans et il est donc normal de trouver des surfaces d’affichage de haute qualité sur ses smartphones. Tous profitent d’une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les écrans des Galaxy A52s 5G et Galaxy S20 FE 5G sont presque identiques, mesurant 6,5 pouces et affichant une définition de 1080x2400 pixels, mais celui du dernier est compatible HDR10. Le format HDR10+ est supporté par celui des Galaxy S21 et Galaxy S21 FE 5G mesurant respectivement 6,2 et 6,4 pouces. Notez la définition de l’écran du Galaxy S21 avec 1440x3200 pixels pour une meilleure lisibilité. Enfin, l’écran pliant du Galaxy Z Flip3 s’étire sur 6,7 pouces lorsqu’il est totalement ouvert avec une définition de 1080x2636 pixels.

Galaxy S20 Fan Edition acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

439,66 € Fnac Marketplace

Rakuten 446,00 € acheter Rakuten

Amazon 449,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Tous les smartphones comparés du jour sont compatibles 5G. Le Galaxy S21 propose du Wi-Fi 6E alors que les autres offrent du Wi-Fi 6 et le Galaxy A52s 5G est équipé d’un module Wi-Fi 5, moins performant. Ils sont tous NFC et seul le Galaxy A52s 5G dispose d’un port audio jack pour brancher un casque. Ils ont tous un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran sauf pour le Galaxy Z Flip3 qui a dû placer son lecteur sur le profil droit de l’appareil pour le déverrouiller. Ce dernier est certifié IPX8 le rendant étanche à l’eau tandis que les Galaxy A52s 5G est IP67 et les Galaxy S21 et Galaxy S21 FE 5G sont IP68.

Samsung Galaxy A52s acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

355,99 € Amazon Marketplace

Rakuten 359,90 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 368,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Pour la partie photo, celui qui offre la configuration la plus musclée, c’est le Galaxy S21 avec 64+12+12 mégapixels à l’arrière et un capteur de 10 mégapixels à l’avant. Le Galaxy A52s 5G est bien équipé avec 64+12+5+5 mégapixels au dos et un module de 32 mégapixels en frontal. Les Galaxy S20 FE 5G et S21 FE 5G ont des configurations identiques : 12+12+8 mégapixels et un objectif de 32 mégapixels sous la perforation au niveau de l’écran. Enfin, le Galaxy Z Flip3 profite de deux capteurs de 12 mégapixels chacun et d’un dernier module de 10 mégapixels.