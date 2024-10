191 € de réduction pour le nouveau Galaxy S24 FE de samsung sur Amazon

Le Galaxy S24 FE est la version Fan Edition (d’où le « FE ») de la 24e édition de la Gamme S, une catégorie de smartphones Samsung regroupant les hauts de gamme de l’enseigne. La particularité de ce smartphone est qu’il est sorti plus récemment, et à un prix plus compétitif afin de proposer les dernières technologies des Galaxy S, à un prix plus accessible.

Le Galaxy S24 FE reste toutefois un smartphone au prix relativement élevé, loin des 1400 € d’un Galaxy S24 Ultra, son prix constructeur est de 749 €, mais avec cette promo sur Amazon nous arrivons à une réduction de 191 €.

Fiche technique du Galaxy S24 FE

Écran : 6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 2400e

Exynos 2400e RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go, 256 Go

128 Go, 256 Go Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP

Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Galaxy S24 FE est un smartphone qui propose une véritable expérience haut de gamme polyvalente. Avec un appareil photo très solide techniquement, grâce à trois objectifs, dont un ultra grand-angle et un téléobjectif 3X, mais aussi une grande présence de l’IA, de quoi faire des photos réussies de près, de loin… Bref, une réussite.

Côté écran, il est grand avec ses 6,7 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout avec une dalle Dynamic Amoled 2X, l’une des meilleures technologies Amoled, pour un rendu très bon en termes de contraste et couleurs… Idéal pour le streaming vidéo et les jeux mobiles ! Nous pouvons ajouter qu’il possède une excellente batterie douée d’une grande autonomie.

Qu’elle offre sur Amazon pour le Galaxy S24 FE ?

Le Galaxy SZ 24 FE est disponible pour 558 € sur Amazon, un excellent prix qui le fait descendre bien en dessous des 749 € de son prix constructeur ! En plus de cela, il est possible de le payer en 24 fois et la livraison est très rapide.