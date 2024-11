Test du Samsung Galaxy S24 FE 5G : l'excellence accessible

Fiche technique

Écran AMOLED 6,7 pouces, 1080 x 2340 pixels, 120 Hz

Processeur Samsung Exynos 2400e

8 Go de RAM extensibles

128/256 Go de stockage non extensibles

Triple appareil photo : 50+12+8 mégapixels

Capteur frontal : 16 mégapixels

Batterie 4700 mAh

Android 14 avec une surcouche logicielle One UI

Certification IP68

Design

Le Galaxy S24 FE propose un design qui s'inscrit parfaitement dans la lignée des derniers fleurons de Samsung, tout en apportant sa propre personnalité. Dès la première prise en main, on est frappé par la qualité de fabrication irréprochable qui caractérise ce modèle. Le châssis en aluminium, associé à une protection Gorilla Glass Victus+ en façade et au dos, confère au terminal une sensation premium indéniable.

Les dimensions de l'appareil (162 x 77,3 x 8 mm) le placent clairement dans la catégorie des grands smartphones, mais Samsung a réussi à optimiser la prise en main grâce à des bordures plates et des coins judicieusement arrondis. Le poids de 213 grammes se fait certes sentir, mais reste bien réparti sur l'ensemble de la structure. Les finitions sont particulièrement soignées, avec des jointures précises entre le cadre et les surfaces vitrées.

L'arrière du Galaxy S24 FE se distingue par son approche minimaliste du module photo. Contrairement à certains concurrents qui optent pour des îlots imposants, Samsung a choisi une intégration épurée des capteurs, rappelant le design du Galaxy Z Flip6. Les trois objectifs semblent comme posés délicatement sur la surface arrière, avec un cerclage ton sur ton qui s'harmonise parfaitement avec la teinte du smartphone. Les quatre coloris proposés (graphite, bleu, jaune et vert) offrent un choix raffiné qui devrait satisfaire différents goûts. Le modèle testé est la version graphite.

En termes de connectivité, le S24 FE ne fait aucune concession. La compatibilité 5G est bien présente, accompagnée du Wi-Fi 6E pour des débits optimaux. Le Bluetooth 5.3 assure une connexion stable avec les périphériques, tandis que le NFC facilite les paiements sans contact. L'absence de prise jack 3.5mm pourrait décevoir certains utilisateurs, mais reflète une tendance généralisée sur le marché premium.

La certification IP68 garantit une résistance à l'eau et à la poussière, permettant une utilisation sereine dans diverses conditions. Le lecteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran se montre réactif et précis, même si sa position aurait pu être légèrement plus haute pour une ergonomie optimale, selon nous.

Le système audio stéréo du S24 FE mérite une mention particulière. Les deux haut-parleurs délivrent un son équilibré, avec des basses présentes sans être envahissantes et des aigus bien définis. Le volume maximal est convaincant, sans distorsion notable, ce qui permet une expérience multimédia immersive. La spatialisation sonore est particulièrement réussie en mode paysage, ce qui est intéressant pour le visionnage de contenus vidéo.

En comparaison avec ses concurrents directs comme le Google Pixel 8 Pro ou le OnePlus 12R, moins chers, voire le Xiaomi 14T Pro qui est disponible pour quelques dizaines d’euros de plus, le Galaxy S24 FE se positionne honorablement sur la partie design et connectivité.

L'écran

L'écran AMOLED de 6,7 pouces constitue l'un des points forts du Galaxy S24 FE. Avec sa définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, il offre une densité de pixels largement suffisante pour un affichage net et détaillé. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, couplé à un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, assure une fluidité exemplaire dans toutes les situations.

La luminosité maximale de 1900 cd/m² permet une excellente lisibilité en plein soleil, même si elle reste légèrement en deçà des 2000 cd/m² du S24+. La compatibilité HDR10+ enrichit considérablement l'expérience vidéo avec des contrastes saisissants et des couleurs éclatantes. Les noirs profonds, caractéristiques de la technologie AMOLED, aident à une immersion totale dans les contenus multimédias.

Les options de personnalisation de l'affichage sont nombreuses et bien pensées. On retrouve les modes d'affichage « Vif » et « Naturel », ainsi qu'un réglage manuel de la balance des blancs. Pour des raisons d’autonomie de l’appareil, il est possible de bloquer la fréquence de rafraîchissement à un mode standard, soit 60 Hz.

La protection des yeux est assurée par un filtre de lumière bleue efficace et dont la durée d’affichage est personnalisable.

La réactivité tactile est exemplaire, avec une précision impressionnante dans les jeux comme dans la navigation quotidienne. Les bordures, bien que visibles, restent dans la moyenne du segment et n'entravent pas l'expérience utilisateur. La protection Gorilla Glass Victus+ offre une excellente résistance aux rayures et aux chocs.

Le système et les applications

Le Galaxy S24 FE tourne sous Android 14 avec la surcouche One UI 6.1, bénéficiant de la nouvelle politique de mises à jour de Samsung qui promet 7 ans de mises à jour du système et de sécurité à partir d'octobre 2024. Cette durée de support exceptionnelle place Samsung en tête des constructeurs Android, exactement comme Google qui propose les mêmes délais pour ses smartphones Pixel.

L'interface One UI 6.1 (version au moment de notre test) se distingue par sa fluidité et ses nombreuses options de personnalisation. La navigation est intuitive et l'organisation des paramètres logique, permettant une prise en main rapide même pour les néophytes.

Les fonctions Galaxy AI

Concernant l’intelligence artificielle, le Galaxy S24 FE est tout aussi capable que les Galaxy S24 mais aussi les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 avec les mêmes fonctionnalités. Dans les paramètres, il y a donc un menu dédié à celles-ci. Parmi elles, on peut compter sur l’Assistant d’appel qui traduit automatiquement et en temps réel les conversations téléphoniques, l’Assistant de chat qui traduit les échanges textuels de SMS mais également dans d’autres applications offrant aussi la possibilité de rédiger un texte complet à partir de quelques mots, pratique si on n’a pas d’inspiration. Il y a également l’interprète qui traduit les conversations (expressions par expressions) avec des résultats affichés en temps réel sur l’écran ou que l’on peut écouter avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds.

L’Assistant Note permet de mettre en forme, de résumer, de vérifier l’orthographe et de traduire automatiquement les notes. L’Assistant Retranscription permet de transformer des enregistrements audio en texte et en résumé, le cas échéant.

Depuis l’Assistant web, il est possible d’obtenir des résumés de pages et des traductions complètes.

Pour la partie photo, on peut transformer des portraits en croquis, en cartoon, en esquisse ou en aquarelle via l’option Studio Portrait. Si une image n’est pas droite, l’intelligence artificielle peut la réaligner et combler automatiquement les espaces laissés vides. Les objets peuvent également être déplacé, sur une photo. Notez également la possibilité de croquer un objet qui sera transformé automatiquement en élément semblant plus que réel au sein de la photo. Le Galaxy S24 FE est capable d’utiliser l’intelligence artificielle pour modifier votre propre photo utilisée comme fond d’écran en fonction des heures de la journée et de la météo.

Notez que certaines fonctions d’intelligence artificielle sont réalisées directement sur le téléphone tandis que d’autres demandent un accès au cloud utilisant alors des données mobiles ou du Wi-Fi. Il est possible, dans les paramètres, de n’activer que les fonctions traitées par le smartphone permettant une confidentialité accrue et une limitation de la consommation de données.

Les performances

Le Samsung Galaxy S24 FE est équipé du processeur Exynos 2400e, une version légèrement bridée du Exynos 2400 que l'on trouve dans les Galaxy S24 et Galaxy S24+. Accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5X et d'un stockage UFS 4.0 de 128 ou 256 Go, le smartphone offre une configuration solide. Notez la possibilité d’ajouter jusqu’à 8 Go de mémoire vive en mémoire virtuelle, si nécessaire. Malheureusement, l'extension de stockage via carte micro SD n'est pas possible.

Au quotidien, la navigation est parfaitement fluide grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les applications s'ouvrent rapidement et le multitâche est géré sans ralentissement. L'interface One UI 6.1 profite pleinement de cette puissance pour offrir une expérience utilisateur réactive.

Côté gaming, le smartphone se montre très capable avec son GPU Xclipse 940. Les jeux comme PUBG Mobile ou Call of Duty tournent sans problème en 60 FPS stables. La gestion thermique est correcte mais on note une baisse de performances d'environ 30% après 20-30 minutes de jeu intensif.

Les performances brutes sont très intéressantes. Le mobile propose ainsi de très bons scores dans les outils de mesures. On peut toutefois regretter que l’appareil n’offre pas le plein potentiel tout au long du test CPU Throttling.

Le multimédia

Le Samsung Galaxy S24 FE propose une configuration photo polyvalente qui s'inspire largement des modèles haut de gamme de la série S24, avec quelques compromis stratégiques. Au cœur du système, on trouve un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels offrant un champ de vision de 123 degrés, et d'un téléobjectif de 8 mégapixels permettant un zoom optique 3x. Pour les selfies, Samsung a opté pour un capteur frontal de 10 mégapixels.

L'interface de l'application photo reprend les codes bien établis de One UI, avec une ergonomie particulièrement soignée. La navigation entre les différents modes se fait naturellement par glissement horizontal, tandis que les paramètres avancés sont facilement accessibles via une organisation claire et intuitive des menus. Les utilisateurs habitués aux smartphones Samsung retrouveront leurs marques instantanément, tandis que les nouveaux venus apprécieront la simplicité d'utilisation.

En conditions lumineuses, le capteur principal démontre tout son potentiel en produisant des clichés riches en détails, avec une colorimétrie caractéristique de Samsung, légèrement saturée mais agréable à l'œil. L'autofocus, bien que généralement précis, peut parfois montrer quelques hésitations sur les sujets en proche macro. La gestion de la plage dynamique s'avère satisfaisante dans la plupart des situations, même si les scènes très contrastées peuvent parfois mettre le traitement d'image en difficulté.

Les performances en basse lumière restent convaincantes, particulièrement avec le capteur principal qui parvient à capturer efficacement la lumière disponible. On note toutefois la présence d'un bruit numérique plus prononcé dans ces conditions, ainsi qu'une tendance à produire des tons légèrement chauds, tirant vers le jaune ou l'orangé. Le mode nuit permet de compenser partiellement ces limitations, mais demande une main stable pour des résultats optimaux.

L'ultra grand-angle maintient une cohérence colorimétrique appréciable avec le capteur principal, même si la définition des bords de l'image perd en netteté.

La polyvalence du système est renforcée par le téléobjectif 3x qui offre des résultats particulièrement satisfaisants en plein jour. Le zoom hybride jusqu'à 5x conserve un niveau de détail acceptable, tandis que le zoom numérique 10x reste exploitable uniquement dans des conditions d'éclairage optimales.

Face à la concurrence, notamment le Google Pixel 8a et le Xiaomi 14T Pro, le Galaxy S24 FE se défend honorablement. Si le téléobjectif de 8 mégapixels montre parfois ses limites en termes de définition pure, le traitement d'image caractéristique de Samsung, avec ses couleurs vibrantes et ses contrastes prononcés, continue de séduire un large public. L'ensemble offre une expérience photographique polyvalente et cohérente, parfaitement adaptée à un usage quotidien exigeant.

L'autonomie

La batterie de 4700 mAh assure une autonomie confortable d'environ une journée et demie en usage mixte. En utilisation intensive, le smartphone tient facilement une journée complète. La recharge filaire de 25W permet d'atteindre seulement 12% en 15 minutes, ce qui reste très modeste face aux solutions 120W de certains concurrents comme le Xiaomi 14T Pro.

Le support de la charge sans fil 15W et de la charge inversée est appréciable. L'autonomie globale se positionne dans la moyenne haute du marché, même si la vitesse de charge pourrait être plus rapide.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Samsung Galaxy S24 FE est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après plusieurs semaines de test, le Galaxy S24 FE s'impose comme une alternative séduisante aux flagships premium. Son excellent écran AMOLED, ses performances solides et son autonomie confortable en font un smartphone polyvalent. L'expérience photo est globalement satisfaisante, particulièrement avec le capteur principal, même si l'ultra grand-angle montre quelques faiblesses en basse lumière. L'intégration de Galaxy AI et la promesse de 7 ans de mises à jour sont des atouts majeurs.

Cependant, la charge relativement lente à 25W et l'absence d'extension de stockage peuvent freiner certains utilisateurs. Le prix de lancement à 749€ paraît un peu élevé face à une concurrence agressive, notamment chinoise. Malgré ces quelques réserves, le S24 FE reste recommandable pour qui cherche l'expérience Samsung premium à prix plus doux, particulièrement lors des promotions qui ne manqueront pas d'arriver.