Ils ont les plus beaux écrans au monde !

Les trois smartphones comparés ici adoptent des approches de design bien distinctes, notamment en ce qui concerne l’intégration des capteurs photo à l’arrière. Les Google Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL arborent une signature esthétique identifiable grâce à leur bande horizontale qui traverse presque toute la largeur du dos de l’appareil. Cette bande regroupe les trois capteurs photo ainsi qu’un capteur de température, en rupture avec les designs plus minimalistes. En face, le Samsung Galaxy S25 Ultra opte pour un style beaucoup plus épuré : ses capteurs sont alignés verticalement, directement intégrés à la coque sans module apparent, dans une symétrie maîtrisée, avec des bordures discrètes autour de chaque objectif. En termes de forme, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL présentent un profil arrondi, contrairement au Galaxy S25 Ultra qui adopte des bords plats et des coins très légèrement arrondis, conférant à l’ensemble une esthétique plus anguleuse et contemporaine.

Concernant les dimensions, tous ces modèles affichent une hauteur identique de 162,8 mm, mais c’est le Samsung Galaxy S25 Ultra qui est le plus large (77,6 mm contre 76,6 mm pour les Pixel). Il est aussi légèrement plus fin (8,2 mm contre 8,5 mm) et un peu plus léger avec un poids de 218 grammes, contre 221 grammes pour les deux Pixel 9 Pro. Ainsi, c’est le Galaxy S25 Ultra qui est le plus fin et le plus léger, bien que sa diagonale d’écran soit la plus grande.

Les options de coloris diffèrent également. Les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL sont disponibles en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique, avec un cadre en verre. Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, propose un cadre en titane, plus robuste, et se décline en noir, gris, argent et bleu, ainsi qu’en noir absolu, vert et or rose, ces trois derniers coloris étant exclusifs au site Samsung.com.

Enfin, sur le plan de l’étanchéité, les trois modèles bénéficient d’une certification IP68, ce qui garantit une protection contre la poussière et une immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En ce qui concerne la puissance de calcul, chacun de ces smartphones propose une plateforme haut de gamme. Les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL sont animés par le même processeur : le Google Tensor G4, développé en interne par Google. Ils sont associés à 16 Go de mémoire vive, ce qui constitue un très haut niveau de RAM dans l’univers Android. Le stockage interne varie entre 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, sans possibilité d’extension par carte microSD. Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée spécifiquement pour les appareils Samsung. Il dispose de 12 Go de RAM, et offre aussi des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans extension possible non plus.

En termes de performances brutes, le Snapdragon 8 Elite est reconnu pour son efficacité énergétique et sa puissance graphique, ce qui place le Galaxy S25 Ultra légèrement en tête. Toutefois, les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, avec leur optimisation logicielle poussée par Google et leur RAM plus généreuse, suivent de très près, notamment dans les usages multitâches intensifs. On peut ainsi classer les smartphones en termes de puissance comme suit : Galaxy S25 Ultra en première position, suivi des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL à égalité.

Concernant l’écran, les trois modèles disposent de dalles AMOLED très avancées, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Les Pixel 9 Pro et Pro XL proposent un écran de 6,8 pouces avec une définition de 1344x2992 pixels, une compatibilité HDR10+, et un pic de luminosité pouvant atteindre 3000 cd/m² dans certaines conditions. Leur dalle est plate, protégée par du verre Gorilla Glass Victus 2.

Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, se distingue avec son écran légèrement plus grand de 6,9 pouces et une définition légèrement supérieure de 1440x3120 pixels. Il propose également une compatibilité HDR10+ et un traitement antireflet très poussé, inégalé à ce jour, tout en atteignant une luminosité maximale de 2600 cd/m². L’écran est plat, protégé par la technologie Gorilla Glass Victus Armor 2. Ainsi, si l’on devait classer ces écrans par ordre d’intérêt, le Galaxy S25 Ultra prend l’avantage grâce à sa surface légèrement supérieure, sa définition plus élevée et surtout son traitement antireflet d’exception. Les Pixel 9 Pro et Pro XL arrivent ensuite, à égalité, avec une dalle très lumineuse et parfaitement calibrée pour la lecture HDR.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois smartphones offrent des configurations photographiques particulièrement ambitieuses. Le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL partagent exactement les mêmes modules : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 48 mégapixels qui sert aussi pour les prises de vue en mode macro, et un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x. La caméra frontale atteint les 42 mégapixels, un chiffre notablement supérieur à celui de la concurrence.

Le Galaxy S25 Ultra, de son côté, adopte une stratégie différente avec quatre capteurs au dos : un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un second téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. La caméra frontale est ici de 12 mégapixels. Si la résolution frontale est inférieure à celle des Pixel, la polyvalence des modules arrière permet au Galaxy S25 Ultra de couvrir une très large plage focale, ce qui est particulièrement utile en photographie de paysage, de portrait ou de détail.

En termes de qualité photo globale, le Galaxy S25 Ultra se distingue par sa combinaison de très haute résolution et de polyvalence optique. Il est suivi par les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL, qui se montrent très compétitifs notamment grâce à l’optimisation logicielle de Google, mais restent légèrement en retrait sur la diversité des focales.

Concernant la connectivité, tous les modèles sont compatibles avec la 5G et prennent en charge la norme Wi-Fi 7. Le Bluetooth est en version 5.3 sur les Pixel, et en version plus récente 5.4 sur le Galaxy S25 Ultra. La technologie NFC est présente sur tous les modèles. Aucun des smartphones n’intègre de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Enfin, tous disposent d’un lecteur d’empreintes digitales situé sous l’écran, ce qui reste aujourd’hui la solution la plus pratique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les trois modèles offrent des batteries de grande capacité. Les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL intègrent une batterie de 5060 mAh, tandis que le Galaxy S25 Ultra dispose d’une batterie de 5000 mAh. À ce niveau, la différence reste marginale. Cependant, l’autonomie réelle dépendra en grande partie de l’optimisation logicielle et de l’efficacité énergétique du processeur. Le Galaxy S25 Ultra, avec son processeur Qualcomm plus économe, pourrait offrir une endurance légèrement supérieure dans certains scénarios d’usage modéré. À noter toutefois que les Pixel 9 Pro bénéficient d’une bonne optimisation côté logiciel, ce qui contrebalance cette différence.

En matière de recharge, les vitesses diffèrent sensiblement. Le Pixel 9 Pro se recharge à une puissance maximale de 30 watts en filaire, contre 37 watts pour le Pixel 9 Pro XL. Le Galaxy S25 Ultra propose la recharge la plus rapide, avec 45 watts. Concernant la recharge sans fil, tous les modèles sont compatibles, mais là encore, les Pixel 9 Pro et Pro XL prennent l’avantage avec une puissance de 23 watts, contre seulement 10 watts pour le Galaxy S25 Ultra. Tous trois prennent également en charge la recharge inversée, utile pour alimenter de petits accessoires comme des écouteurs.