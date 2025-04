Samsung Galaxy S25 Ultra VS iPhone 16 Pro Max, le combat des titans

Le design des smartphones haut de gamme constitue aujourd’hui un critère de différenciation essentiel. L’iPhone 16 Pro Max reprend l’esthétique caractéristique des modèles précédents de la marque à la pomme avec une organisation des capteurs photo logée dans un carré, positionné en haut à gauche du dos de l’appareil. Les objectifs y sont légèrement proéminents. Le châssis, réalisé en titane, présente des profils plats, fidèles à la ligne initiée depuis l’iPhone 12. On retrouve aussi le bouton Action, apparu sur les modèles Pro l’année précédente, accompagné cette année d’un nouveau bouton destiné à la capture photo rapide. Le modèle est disponible en quatre coloris : noir, sable, blanc et naturel.

De son côté, le Samsung Galaxy S25 Ultra opte pour une approche plus épurée : les capteurs photo semblent simplement « posés » sur la coque arrière, dans une parfaite symétrie verticale. Une légère bordure autour de chaque capteur souligne leur présence sans alourdir le design. Ce minimalisme tranche avec la proposition d’Apple. Le S25 Ultra arbore lui aussi un cadre en titane, avec des tranches plates et des coins subtilement arrondis. Il est disponible en noir, gris, argent et bleu, auxquels s’ajoutent trois teintes exclusives au site Samsung.com : noir absolu, vert et or rose.

En termes de gabarit, les deux smartphones sont très proches. L’iPhone 16 Pro Max mesure 163 mm de haut pour 77,6 mm de large et une épaisseur de 8,25 mm. Le Galaxy S25 Ultra, légèrement plus court (162,8 mm) et plus fin (8,2 mm), conserve une largeur identique. C’est néanmoins le Galaxy S25 Ultra qui s’avère être le plus léger avec 218 grammes contre 227 grammes pour l’iPhone.

Enfin, en ce qui concerne l’étanchéité, les deux modèles affichent une certification IP68, assurant une protection contre la poussière et une immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté performances, les deux smartphones reposent sur des architectures différentes mais très performantes. L’iPhone 16 Pro Max est animé par la puce Apple A18 Pro, gravée avec une finesse de 3 nm, et propose 8 Go de mémoire vive. Le stockage interne est décliné en trois options : 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Galaxy S25 Ultra embarque, quant à lui, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée du Snapdragon 8 Gen 4, spécialement conçue pour les smartphones Samsung. Il est secondé par 12 Go de mémoire vive, ce qui le positionne avantageusement sur le multitâche. Lui aussi propose des capacités de stockage de 256 Go à 1 To, également sans port microSD.

Concernant l’écran, les deux modèles proposent une dalle AMOLED de 6,9 pouces avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Toutefois, le Galaxy S25 Ultra prend l’avantage sur plusieurs points. D’abord par sa définition plus élevée (1440 x 3120 pixels contre 1320 x 2868 pixels pour l’iPhone). Ensuite, par sa luminosité maximale de 2600 cd/m², contre 2000 cd/m² pour son concurrent, ce qui le rend plus lisible en extérieur.

En outre, le traitement antireflet appliqué au Galaxy S25 Ultra est largement supérieur, facilitant encore plus la lecture en plein soleil. Les deux écrans sont plats, compatibles HDR10+, mais seul l’iPhone 16 Pro Max prend en charge Dolby Vision, ce qui peut intéresser les amateurs de contenus vidéo. Malgré cela, le classement en matière de qualité d’affichage place le Galaxy S25 Ultra en tête, suivi de près par l’iPhone 16 Pro Max.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, le Galaxy S25 Ultra affiche une configuration impressionnante avec pas moins de quatre capteurs dorsaux. Le capteur principal atteint les 200 mégapixels et est stabilisé optiquement, suivi d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Deux téléobjectifs sont également présents : un de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, et un autre de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, tous deux stabilisés. Le capteur à selfie, situé en façade, offre une définition de 12 mégapixels.

L’iPhone 16 Pro Max, quant à lui, propose une approche différente. Il intègre aussi quatre capteurs dorsaux, mais avec des définitions plus modérées : un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x, et un second téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 5x. Le capteur frontal est lui aussi de 12 mégapixels.

En pratique, le Galaxy S25 Ultra offre plus de souplesse photographique, notamment pour le zoom optique et le niveau de détail permis par son capteur principal. Il conviendra davantage aux utilisateurs recherchant des performances avancées en photographie mobile. L’iPhone 16 Pro Max conserve cependant l’avantage dans le traitement logiciel des images, surtout en vidéo, mais en termes de polyvalence et de configuration brute, c’est bien le modèle de Samsung qui s’impose.

Concernant la connectivité, les deux smartphones sont compatibles 5G et supportent l’eSIM ainsi que l’utilisation de deux cartes SIM. Le Galaxy S25 Ultra prend l’avantage avec le Wi-Fi 7, plus rapide et plus stable, contre du Wi-Fi 6E pour l’iPhone. Le Bluetooth est en version 5.4 sur le Samsung, contre 5.3 sur l’iPhone. Aucun des deux ne dispose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Enfin, le lecteur d’empreinte digitale est intégré sous l’écran pour le Galaxy S25 Ultra, ce qui s’avère pratique à l’usage, tandis que l’iPhone 16 Pro Max continue de miser exclusivement sur la reconnaissance faciale Face ID, sans capteur d’empreinte.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère déterminant pour beaucoup d’utilisateurs. Le Samsung Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh, contre 4422 mAh pour l’iPhone 16 Pro Max. Dans les faits, cela laisse entrevoir une meilleure autonomie pour le modèle coréen, même si cette donnée reste fortement dépendante des usages (jeux, streaming, navigation, etc.).

La recharge est également à l’avantage du Galaxy S25 Ultra qui supporte une puissance de 45 watts en filaire, contre seulement 27 watts pour l’iPhone 16 Pro Max. Cela permet un rechargement bien plus rapide du terminal Samsung. Les deux smartphones sont compatibles avec la recharge sans fil et la recharge inversée, mais là encore, le Galaxy affiche un léger avantage avec une charge sans fil de 10 watts (valeur annoncée), alors qu’Apple ne communique pas de valeur officielle, mais reste autour des 7,5 à 15 watts selon le chargeur utilisé.