Les smartphones avec la meilleure autonomie selon Dxomark

Les trois modèles sélectionnés arborent un design résolument moderne et raffiné, bien qu’ils présentent des différences notables, notamment dans l’intégration de leurs modules photo et leur ergonomie. Les Honor Magic6 Lite 5G et Magic7 Lite 5G adoptent un langage esthétique similaire, avec un module photo arrière circulaire centré, dont les bords s’inspirent de l’horlogerie. Le Magic6 Lite se distingue par une finition « clous de Paris », tandis que le Magic7 Lite affiche une finition crénelée, offrant une prise en main glissante malgré une surface anti-traces de doigt. Le Magic6 Pro conserve le même agencement circulaire pour les capteurs photo, mais le cercle est rehaussé d’un liseré doré pour la version verte en similicuir (Epi green), ajoutant une touche luxueuse. À noter que ce modèle dispose de bords incurvés sur les quatre côtés.

Les coloris disponibles varient. En effet, le Magic6 Lite est proposé en noir, vert et orange avec une finition similicuir exclusive au site de la marque. Le Magic7 Lite, quant à lui, est disponible en noir ou en violet. Le Magic6 Pro se décline en noir avec un dos en verre ou en vert avec une texture en similicuir.

Du côté de l’étanchéité, seul le Magic6 Pro bénéficie d’une certification IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. Les deux autres modèles se contentent d’une certification IP53, les rendant résistants aux éclaboussures mais pas à l’immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue des performances, les trois smartphones se différencient nettement par leur processeur. Les Honor Magic6 Lite 5G et Magic7 Lite 5G sont équipés du Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, une puce gravée en 4 nm qui offre de bonnes performances pour une utilisation quotidienne, mais qui reste en retrait sur les tâches les plus exigeantes comme le jeu intensif ou le multitâche poussé. Tous deux disposent de 8 Go de mémoire vive (RAM), avec la possibilité pour le Magic7 Lite d'étendre virtuellement cette mémoire de 8 Go supplémentaires. Le stockage interne atteint 256 Go sur les deux modèles, sans possibilité d’extension par carte microSD.

À l’opposé, le Honor Magic6 Pro surclasse ses homologues avec le Snapdragon 8 Gen 3, l’un des processeurs mobiles les plus performants du marché en 2024. Il est accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, là aussi non extensibles. Cette configuration garantit une fluidité exemplaire, même lors des usages les plus exigeants.

Ainsi, en termes de hiérarchie de puissance, le Magic6 Pro prend nettement la tête, suivi à égalité par le Magic6 Lite et le Magic7 Lite, bien que ce dernier puisse légèrement se démarquer grâce à sa mémoire virtuelle supplémentaire.

Côté affichage, les trois modèles adoptent des écrans AMOLED avec une définition de 1200 x 2652 pixels, offrant des contrastes élevés et une belle richesse colorimétrique. La taille d’écran est très proche pour les trois appareils : 6,78 pouces pour les Magic6 Lite et Magic7 Lite, et 6,8 pouces pour le Magic6 Pro. Tous proposent une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, garantissant une fluidité accrue lors du défilement ou dans les jeux.

En revanche, les différences se creusent sur la luminosité maximale. Le Magic7 Lite atteint un pic de 4000 cd/m² dans des conditions spécifiques, ce qui est largement supérieur au Magic6 Lite, limité à 1200 cd/m². Le Magic6 Pro, quant à lui, pousse jusqu’à 5000 cd/m², avec une luminosité nominale de 1600 cd/m², ce qui le rend bien plus lisible en plein soleil. À noter également que le Magic6 Pro est compatible HDR10+ et Dolby Vision, contre uniquement HDR10 pour les deux autres modèles.

En termes d’ergonomie de l’affichage, tous les écrans sont incurvés, le Magic6 Pro se distinguant par des courbes sur les quatre côtés, renforçant l’immersion visuelle.

En résumé, l’écran le plus qualitatif et polyvalent est celui du Magic6 Pro, suivi par celui du Magic7 Lite, notamment pour sa très forte luminosité, puis par le Magic6 Lite.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les modules photo révèlent des orientations différentes selon les modèles. Les Magic6 Lite et Magic7 Lite misent sur un capteur principal de 108 mégapixels. Toutefois, seul le Magic7 Lite bénéficie d’une stabilisation optique, un atout non négligeable pour limiter les flous liés aux mouvements. Les deux modèles proposent également un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels, et le Magic6 Lite ajoute un troisième capteur macro de 2 mégapixels.

Le Magic6 Pro change totalement de registre avec une configuration nettement plus ambitieuse : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle également de 50 mégapixels servant aussi à la macro, et surtout un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x, stabilisé optiquement et numériquement. En face avant, le Pro intègre un capteur selfie de 50 mégapixels couplé à un capteur 3D ToF, contre 16 mégapixels pour les deux autres modèles.

En matière de qualité photographique, le Magic6 Pro s’impose comme le plus complet et le plus performant, suivi par le Magic7 Lite grâce à sa stabilisation optique, puis le Magic6 Lite, légèrement en retrait.

Concernant la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, disposent du Bluetooth (5.1 pour le Magic7 Lite, 5.3 pour les autres), du NFC, du Wi-Fi 6 (sauf le Magic6 Pro qui va plus loin avec le Wi-Fi 7) et de haut-parleurs stéréo. Les Magic6 Lite et Magic7 Lite conservent une prise jack audio, absente sur le Magic6 Pro. Seul ce dernier intègre un émetteur infrarouge, transformant l’appareil en télécommande universelle.

Tous trois disposent d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, un emplacement jugé pratique. Sur le Magic7 Lite, ce lecteur est positionné particulièrement bas, à seulement 1 cm du bord inférieur de l’écran.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est le point fort de ces trois modèles et plus particulièrement pour la marque Honor, avec des batteries de capacités généreuses mais aussi avec des systèmes de gestion de la consommation. Ainsi, le Honor Magic7 Lite 5G se distingue avec une batterie de 6600 mAh, la plus grande du trio, ce qui en fait théoriquement le modèle offrant la meilleure autonomie, bien que cela dépende toujours des usages individuels. Il est suivi par le Magic6 Pro avec 5600 mAh, puis le Magic6 Lite avec 5300 mAh. Ces trois capacités restent néanmoins supérieures à la moyenne du marché.

En ce qui concerne la recharge, les différences sont nettes. Le Magic6 Lite supporte une charge filaire à 35 W, ce qui reste modeste face aux 66 W du Magic7 Lite. Le Magic6 Pro fait encore mieux avec une charge filaire à 80 W et surtout une recharge sans fil de 60 W, absente des deux autres. Seuls le Magic6 Pro et le Magic7 Lite proposent également une charge inversée, mais uniquement filaire pour le second.

Ainsi, pour ceux qui privilégient l’endurance pure, le Magic7 Lite est à privilégier. En revanche, pour ceux qui recherchent une polyvalence d’usage avec une recharge rapide et sans fil, le Magic6 Pro reste le choix le plus abouti.