Notre sélection de trois smartphones sous les 300 €

Côté design, chacun des smartphones retenus propose une identité visuelle bien affirmée. Le Google Pixel 7a présente une organisation particulière de ses capteurs photo à l’arrière, regroupés dans une barre horizontale qui traverse entièrement le dos de l’appareil, une signature propre aux smartphones de Google. Ses profils sont légèrement arrondis, conférant à l’ensemble une bonne prise en main. Ce modèle est disponible en quatre coloris : bleu, gris, corail et blanc. De son côté, le Xiaomi Redmi Note 14 5G opte pour une disposition plus classique avec trois capteurs regroupés dans le coin supérieur gauche. Deux capteurs sont intégrés dans des cercles proéminents, tandis que le troisième et le flash sont installés sur une plaque qui dépasse légèrement de la coque. Les profils sont plats, et l’ensemble est proposé en noir, vert ou violet.

Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G mise sur un design épuré avec ses trois capteurs photo simplement apposés au dos, chacun cerclé de manière visible, sans module photo proéminent. Le flash est directement intégré à même la coque, ce qui accentue l’aspect minimaliste. Les bords sont plats, les coins arrondis, et les coloris disponibles incluent le gris, le turquoise et le bleu nuit, avec une finition brillante et des reflets.

En matière de gabarit, le Pixel 7a est le plus compact. Il est aussi le plus épais et le plus lourd. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G se situe au milieu. Le Galaxy A16 5G, quant à lui, est le plus grand et le plus large, mais aussi le plus léger des trois malgré sa grande taille.

Concernant l’étanchéité, le Pixel 7a est certifié IP67, ce qui le rend totalement protégé contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau. Le Redmi Note 14 5G affiche une certification IP64, le protégeant contre les éclaboussures et la poussière dans une moindre mesure. Le Galaxy A16 5G dispose pour sa part d'une certification IP54, qui assure une protection contre les projections d’eau et les infiltrations de poussière, mais de manière limitée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de puissance de calcul, les trois modèles s’appuient sur des puces différentes. Le Google Pixel 7a est équipé du processeur Google Tensor G2, une puce développée en interne par Google, couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Ce SoC se distingue par ses optimisations logicielles poussées, notamment en photographie et en intelligence artificielle. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G intègre le MediaTek Dimensity 7025-Ultra, un processeur plus récent destiné aux milieux de gamme. Il est disponible avec 6 ou 8 Go de RAM, et jusqu’à 512 Go de stockage interne, extensible via carte microSD. Cela lui confère une certaine flexibilité en matière de capacité.

Le Samsung Galaxy A16 5G, quant à lui, repose sur un Samsung Exynos 1330, accompagné de 4 Go de RAM (et 4 Go supplémentaires en mémoire vive virtuelle). Son stockage interne est limité à 128 Go, mais peut être étendu grâce à une carte microSD.

En ce qui concerne les écrans, tous trois sont dotés de dalles AMOLED, gage de contrastes profonds et de couleurs vives. Le Pixel 7a dispose d’un écran compact de 6,1 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels, une fréquence de rafraîchissement maximale de 90 Hz, et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. L’écran est plat et protégé par du verre Corning Gorilla Glass 3. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G propose un écran plus grand de 6,67 pouces, également plat, avec une définition identique, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité très élevé de 2100 cd/m² (typique à 1200 cd/m²). Il prend en charge la technologie HDR10 et bénéficie d’une protection Gorilla Glass 5, plus résistante.

Le Galaxy A16 5G dispose du plus grand écran de ce comparatif : 6,7 pouces. Sa fréquence de rafraîchissement est limitée à 90 Hz, et sa luminosité maximale plafonne à 800 cd/m², sans compatibilité HDR annoncée. Aucune protection spécifique n’est précisée pour sa dalle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, les trois modèles adoptent des approches différentes. Le Google Pixel 7a est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, utilisable également pour les macros. Le capteur à selfie atteint 13 mégapixels. Grâce au traitement logiciel de Google, les performances en photo sont généralement très bonnes, même avec des capteurs moins nombreux. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G mise sur une configuration plus complète avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les autoportraits, il propose une caméra frontale de 20 mégapixels. Ce dispositif est polyvalent, même si l’optimisation logicielle peut varier.

Le Samsung Galaxy A16 5G combine un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. En façade, il offre un capteur de 13 mégapixels.

En termes de qualité photographique globale, le Pixel 7a s’impose en tête grâce à son traitement d’image avancé, sa stabilisation optique et sa restitution des couleurs. Le Redmi Note 14 5G le suit de près avec sa haute définition et sa polyvalence. Le Galaxy A16 5G, bien qu’équipé d’un triple capteur, propose des résultats plus modestes, adaptés à une utilisation occasionnelle.

Sur le plan de la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Pixel 7a prend en charge le Wi-Fi 6E, tandis que le Redmi Note 14 5G et le Galaxy A16 5G se contentent du Wi-Fi 5. Tous trois disposent du Bluetooth 5.x (5.2 pour le Pixel, 5.3 pour les deux autres) et de la technologie NFC.

Seuls le Redmi Note 14 5G et le Galaxy A16 5G conservent une prise jack audio, avantageux pour les utilisateurs d’écouteurs filaires. Le Redmi Note 14 5G se démarque aussi par la présence d’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler certains appareils électroniques. Le Pixel 7a et le Redmi Note 14 5G intègrent un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran, solution à la fois esthétique et pratique. Le Galaxy A16 5G, pour sa part, place ce lecteur sur le bouton latéral, une alternative ergonomique mais un peu moins discrète.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, le Samsung Galaxy A16 5G embarque une batterie de 5000 mAh, proche de celle du Xiaomi Redmi Note 14 5G qui atteint 5110 mAh. Le Google Pixel 7a, quant à lui, se limite à 4400 mAh, ce qui peut être un peu juste pour une journée complète en usage intensif. Cependant, l’autonomie effective dépend beaucoup de l’optimisation logicielle et de la consommation énergétique des composants. Sur ce point, le Pixel 7a compense partiellement avec une gestion fine de l’énergie grâce à Android stock et les optimisations propres à Google.

Pour la recharge, le Redmi Note 14 5G propose la puissance la plus élevée avec une charge filaire jusqu’à 45 watts, devant le Galaxy A16 5G qui monte à 25 watts. Le Pixel 7a est plus lent avec seulement 20 watts en filaire. En revanche, seul le Pixel 7a prend en charge la charge sans fil, à une puissance de 18 watts, une fonctionnalité rare dans cette gamme de prix. Aucun des modèles ne propose la charge inversée.

Ainsi, pour une autonomie maximale, le Redmi Note 14 5G et le Galaxy A16 5G font jeu égal, le premier l’emportant en vitesse de recharge. Le Pixel 7a, plus compact, se démarque en revanche par sa compatibilité avec la charge sans fil, un atout notable pour certains utilisateurs.