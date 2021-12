Lequel offrir à Noël : Samsung Galaxy S21 ou iPhone 13 ?

Vous êtes décidé à offrir un nouveau smartphone pour les fêtes de fin d’année, mais hésitez encore entre l’iPhone 13 d’Apple et le Samsung Galaxy S21 ? Voici quelques éléments comparés des deux mobiles pour vous aider à choisir lequel est fait pour ce cadeau.

En termes de design, les deux mobiles sont assez différents puisque le téléphone portable d’Apple propose des bords plats et décliné en plusieurs coloris. C’est aussi le cas du Samsung, mais avec des bords arrondis et un bloc optique particulièrement visible. Sinon, c’est le mobile sud-coréen qui est le plus léger avec 169 grammes sur la balance contre 174 grammes pour le smartphone américain. Pourtant, c’est lui le plus fin avec 7,65 mm contre 7,9 mm pour le Samsung. L’iPhone 13 est légèrement plus compact et prend ainsi moins de place en poche ou dans le sac.

Écran, choisissez la fréquence de rafraîchissement, 60 ou 120 Hz

Malgré cette compacité, les deux appareils proposent des écrans de 6,1 pouces pour l’Apple et 6,2 pouces pour le Samsung. Ils utilisent des dalles AMOLED compatible HDR10 pour le visionnage des films ou des séries, mais celui de l’iPhone 13 profite d’une compatibilité avec le format Dolby Vision ce qui n’est pas le cas du Galaxy S21. Toutefois, celui-ci peut monter jusqu’à une définition de 1440x3200 pixels contre 1170x2532 pixels pour l’iPhone 13 proposant ainsi une moindre lisibilité. Notez également la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour le Samsung contre 60 Hz pour celui d’Apple. Les deux smartphones sont compatibles 5G et également Wi-Fi 6. Ils sont tous les deux certifiés étanches.

Lequel est le plus puissant ?

En termes de puissance, l’iPhone 13 offre plus de performances que le Samsung Galaxy S21. Noter l’intégration de 4 Go de mémoire vive pour l’iPhone 13, contre 8 pour le Samsung. Pour fonctionner, l’iPhone 13 embarque une batterie de 3227 mAh contre 4000 mAh pour le mobile sud-coréen. Les deux smartphones peuvent se recharger sans fil et offrir la charge inversée. Enfin, pour terminer avec les configurations photo. L’iPhone 13 dispose de deux capteurs de 12 mégapixels au dos et d’un autre objectif photo de 12 mégapixels à l’avant. Le Samsung Galaxy S21 se défend avec un capteur principal de 64 mégapixels accompagné de deux autres capteurs de 12 mégapixels chacun. Selon le classement établi par DxOMark, l’iPhone 13 propose des plus beaux clichés que le Samsung.

