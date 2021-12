Le smartphone pliant Oppo Find N sera officiellement présenté le 15 décembre

C’est officiel, une présentation des technologies développées par la marque Oppo aura lieu le 15 décembre prochain. Ce sera l’occasion pour le fabricant d’annoncer la sortie de son premier smartphone pliant, le Oppo Find N qui reprend le même format que le Samsung Galaxy Z Fold3. En voici tous les détails.

Chaque année, Oppo organise les Inno Day, pour journées de l’innovation pendant lesquelles le fabricant montre ses prouesses technologiques et visions de l’avenir. Pour 2021, Oppo promet de dévoiler une caméra rétractable. Il s’agit d'un capteur photo qui sort de son emplacement pour effectuer la capture de la scène en zoomant. Comme les capteurs rétractables installés en frontal sur d’anciens smartphones, comme le Honor 9X, pour ne citer que lui, le mécanisme imaginé par Oppo peut se rétracter automatiquement en cas de chute. Il peut supporter les intempéries comme le montre la vidéo ci-dessous.

Mais si d’autres avancées technologiques sont attendues, le premier smartphone pliant commercialisé par Oppo devrait aussi être de la partie. En effet, le fabricant a publié une vidéo de teasing du Oppo Find N. Esthétiquement et dans son mécanisme de pliure, il ressemble au Samsung Galaxy Z Fold3. Il est ainsi équipé d’un écran externe et d’un écran interne pliant. On peut observer la présence de trois capteurs photo au dos du mobile, comme chez Samsung. Toutefois, il est intéressant de noter que les proportions globales ne sont pas les mêmes puisque le Oppo Find N est plus large et moins haut.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Selon les rumeurs, le Oppo Find N pourrait profiter d’un écran externe incurvé de 6,5 pouces avec une définition 1080x2400 pixels et d’un autre écran pliable interne de 8 pouces lorsqu’il est totalement déployé. Sa fréquence de rafraîchissement serait de 120 Hz. Il serait animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec au moins 12 Go de mémoire vive. Sa configuration photo serait de 50+16+13 mégapixels à l’arrière et il y aurait un capteur de 32 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Le mobile serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec une charge filaire à 65 watts.

Et quoi d'autre pour le Oppo Find N ?

Nous ne savons pas pour le moment si l’appareil est robuste et/ou protégé contre les intempéries à l’image du mobile de Samsung. Rien ne stipule non plus une quelconque compatibilité avec un stylet, par exemple. Autre interrogation : la version du système et surtout le fait de savoir si l’interface ColorOS est optimisée. Oppo travaille plutôt sérieusement et on imagine mal une telle société proposer un produit sur le marché qui ne serait pas abouti, mais Samsung qui a aussi une aura particulière n’avait pas proposé une interface optimale pour ses premiers modèles pliants, des optimisations aujourd’hui bienvenue sur le téléphone pliant sud-coréen notamment en ce qui concerne l’affichage de certaines applications.

En tous cas, il ne reste plus longtemps à patienter pour confirmer ses rumeurs et peut-être voir, dans les prochains mois, le Oppo Find N débarquer en France…

