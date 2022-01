Un smartphone pliant au prix très agressif à venir chez Xiaomi ?

Cette année, plusieurs fabricants devraient présenter leur premier smartphone pliant ou étoffer leurs gammes dans ce segment de marché qui est appelé à croître. Il semble que la marque Xiaomi travaille actuellement sur un téléphone portable pliant à clapet, comme le Samsung Galaxy Z Flip3 ou le Huawei P50 Pocket.

L’année dernière, Xiaomi a présenté pour le marché chinois uniquement son premier smartphone pliant, le Mi Mix Fold. Celui-ci reprend le principe d’une ouverture comme un livre à la manière du Samsung Galaxy Z Fold3, du Honor Magic V et du Oppo Find N, par exemple. Il est donc équipé d’une charnière verticale. Il est proposé à un prix de 9 999 yuans soit l’équivalent d’un peu moins de 1400 € HT soit presque aussi cher que le mobile de Samsung et au même tarif que le Honor Magic V. Mais Oppo vient de dévoiler son Find N, plus compact et moins cher puisqu’annoncé à partir de 7699 yuans soit l’équivalent de 1070 € HT.

Un smartphone pliant moins cher que les autres ?

Xiaomi semble réagir. En effet, selon le pronostiqueur Digital Chat Station qui a une assez bonne réputation, la marque serait en train de travailler sur un nouveau smartphone pliant qui reprendrait, cette fois-ci, le principe de pliage du Samsung Galaxy Z Flip3, du Huawei P50 Pocket ou du Motorola Razr 5G, par exemple. Outre le fait de savoir que le fabricant pourrait prochainement annoncer un tel appareil, il est intéressant de noter que le pronostiqueur mise sur un prix de commercialisation qui serait plus proche de ceux des modèles haut de gamme, à moins de 1000 € donc, plutôt que des autres modèles pliants, encore chers.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Techniquement, il est encore tôt pour se pencher sur les composants de ce futur mobile pliant signé Xiaomi. Toutefois, la même source précise que l’appareil pourrait disposer d’un écran ayant une définition Full HD+ et profiterait d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de proposer des défilements de pages fluides et aussi dans les jeux. Le téléphone pourrait être animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, comme le Honor Magic V ce qui en ferait l’un des plus smartphones pliants les plus puissants du marché. Bien entendu, ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur étant donné que nous sommes encore assez loin d’une présentation officielle, mais comptez sur nous pour vous tenir au courant de l’évolution de potentiel nouveau modèle chez Xiaomi.

