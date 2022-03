Samsung s’attend à vendre beaucoup de Galaxy Z Flip4

Actuellement, Samsung propose sur le marché le smartphone pliant Galaxy Z Flip3, à clapet mais la marque prépare déjà son successeur et s’attend à un très grand nombre de ventes si on en croit certains analystes indiquant que le fabricant s’apprête à passer de très grosses commandes d’écrans.

Le smartphone pliant à clapet Samsung Galaxy Z Flip3 est un appareil extrêmement compact lorsqu’il est totalement replié mais qui peut également proposer un très grand écran dès qu’il est entièrement déployé. D’après le fabricant, les ventes de ce modèle dépassent celles du précédent. Il semble que le successeur soit également promis à un grand nombre d’exemplaires vendus.

60% d’écrans commandés en plus

En effet, plusieurs rapports provenant de la Corée du Sud mettent en exergue le fait que les commandes d’écrans étaient en très forte hausse par rapport au modèle de l’an passé. Pour le Galaxy Z Flip3, 5,1 millions d’écrans ont été commandé et, pour cette année, l’analyste Ross Young estime que le fabricant attend la livraison de 8,7 millions de panneaux pliants pour le Galaxy Z Flip4, soit une augmentation significative de près de 60%.

Un peu plus tôt, le média The Elec publiait un article dans lequel il estimait que Samsung s’attendait à vendre beaucoup de Galaxy Z Flip4, environ deux fois plus que le modèle actuellement disponible dans le commerce. Reste aux différentes chaînes de production de fournir la cadence nécessaire en espérant que des événements mondiaux ne viendront pas perturber l’organisation de la fabrication de ces appareils. Le Galaxy Z Fold4 serait également concerné par cette hausse du nombre d’écrans commandés mais dans une moindre mesure, le géant sud-coréen ayant plus d’ambition pour le Galaxy Z Flip4, plus abordable et donc plus accessible à plus large public. Si le Flip4 n’a pas encore beaucoup de concurrence, ce sera moins le cas pour le Galaxy Z Fold4 qui va se frotter aux nouveaux Oppo Find N, au Honor Magic V et autres marques qui font certaines commercialiser leurs smartphones pliants cette année.