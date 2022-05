Le smartphone pliant Huawei Mate Xs 2 est officiellement lancé à l’international à 1999 €

Comme attendu, le géant chinois Huawei a organisé un évènement pour annoncer la commercialisation de son nouveau smartphone pliant, le Huawei Mate Xs 2 qui sera disponible à partir du mois de juin sur plusieurs marchés européens dont la France pour le prix de deux smartphones haut de gamme, soit 1999 €.

Le nouveau smartphone pliant Huawei Mate Xs 2 remplace l’actuel Mate Xs sorti en 2020 reprenant les principes de son prédécesseur avec tout de même une légère refonte de son design, des composants améliorés et supportant, c’est nouveau, l’usage d’un stylet, comme sur le Galaxy Z Fold3 de Samsung. Ainsi, le Mate Xs 2 se plie vers l’extérieur à la différence des Samsung Galaxy Z Fold3, Oppo Find N et Honor Magic V qui se replient et s’ouvrent comme un livre. Pour la pliure, le constructeur nous indique avoir utilisé un mécanisme à double rotor qui doit normalement permettre une excellente durabilité et qui ne laisserait aucun pli visible sur l’écran lorsqu’il est totalement ouvert. Huawei a également beaucoup insisté lors de la présentation sur la nouvelle structure de l’écran qui est recouvert d’un polymère et utilise 4 couches.

L’écran du Mate Xs 2 utilise une surface d’affichage de type AMOLED. Il s’ouvre sur une diagonale impressionnante de 7,8 pouces en diagonale avec une définition de 2480x2200 pixels et profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Lorsqu’il est totalement replié, l’écran mesure tout de même 6,5 pouces, comme à peu près la moyenne des autres smartphones classiques disponibles actuellement sur le marché. La définition est alors de 1176x2480 pixels offrant ainsi une bonne lisibilité. Le téléphone mobile est compatible avec le stylet M-Pen 2s développé par Huawei afin de prendre des notes et de dessiner.

Techniquement parlant, les autres composants du Huawei Mate Xs 2

Le nouveau smartphone Huawei Mate Xs 2 fonctionne grâce à un processeur Qualcomm Snapdragon 888 en version 4G. Une seule version est commercialisée embarquant 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 512 Go. Il est alimenté par une batterie ayant une capacité de 4880 mAh et supportant la charge à 66 watts. Pour les photos, il dispose d’un capteur principal True-Chroma (comme le Huawei P50 Pro et le P50 Pocket) de 50 mégapixels avec un objectif de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x et numérique 30x. Pour les selfies, il y a une caméra frontale disposant de 10 mégapixels. Le mobile tourne sous HarmonyOS 2 et ne peut pas accéder aux Google Mobile Services donc impossible d’utiliser les services du géant américain.

Malgré sa grande taille, le Mate Xs 2 est plus léger que son prédécesseur pesant 255 grammes sur la balance alors que le Mate Xs accusait un poids de 300 grammes. Il est décliné en blanc, en noir ou en violet. Déjà disponible pour la Chine, le Huawei Mate Xs 2 est annoncé à un prix de 1999 € pour une disponibilité courant juin.

