La série Oppo Reno8 avec le Reno8, le Reno8 Pro et le Reno8 Pro+ est officielle : tous les détails

La marque Oppo vient d’officialiser la nouvelle série de smartphones Reno8 avec trois modèles dont le Reno8, le Reno8 Pro et le Reno8 Pro+, pour le moment uniquement disponibles en Chine mais en attendant qu’ils arrivent chez nous, en voici tous les détails.

Alors que Oppo a lancé officiellement son smartphone Reno7 en France, il y a quelques semaines de cela et que les modèles Reno7 SE et Reno7 Pro n’ont pas le droit de citer sur notre marché malgré une présence sur d’autres, la marque a présenté officiellement la série des Reno 8 en Chine. Elle est composée de 3 modèles : le Reno8, le Reno8 Pro et le Reno8 Pro+. Tous sont animés par Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS 12 et profitent de designs assez similaires.

Reno 8 Pro+, le plus avancé techniquement

Le nouveau smartphone Oppo Reno8 Pro+ est logiquement le plus avancé de la série. Il profite d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il intègre un processeur MediaTek Dimensity 8100 Max associé à 12 Go de mémoire vive. Il peut atteindre 256 Go d’espace de stockage interne. La batterie a une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 80 watts, comme les Oppo Find X5 et Find X5 Pro, par exemple. Pour les photos, il dispose d’un capteur principal identique à celui du Find X5 Pro, soit un Sony IMX766 optimisé de 50 mégapixels associé à la puce de traitement d’image MariSilicon X. Notez également la présence d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

Quelques caractéristiques techniques pour les Reno 8 Pro et Reno 8 ?

Le smartphone Oppo Reno8 Pro est le premier modèle à disposer du tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Il est décliné avec 8 ou 12 Go de mémoire vive. Il profite d’un écran AMOLED 120 Hz de 6,62 pouces, donc légèrement plus petit que celui du Reno8 Pro+. Les autres caractéristiques sont identiques au Reno8 Pro+. Enfin, le Reno8 d’Oppo dispose d’un écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces, comme le Find X5 Lite, par exemple, ou le Reno7. Les photos peuvent être prises par le capteur de 50 mégapixels installé à l’arrière ou par les deux capteurs de 2 mégapixels qui sont à côté. Le Reno8 est animé par le processeur MediaTek Dimensity 1300 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Il y a une batterie de 5000 mAh installée à l’intérieur.

Pour le moment, ces smartphones sont annoncés pour le marché chinois. Leurs prix sont de 350 €, 420 € et 520 € environ mais ils seront différents si ces modèles sont effectivement disponibles sur le marché français.