Honor 80 Pro, le prochain mobile avec un capteur de 200 mégapixels ?

La marque Honor a profité du salon IFA 2022 de Berlin début septembre pour présenter le Honor 70 aux marchés européens. Il semble que la firme prépare la suite et notamment la série Honor 80 avec le modèle Honor 80 Pro dont les premières fuites commencent à se faire entendre et dont voici tous les détails.

Désormais indépendant depuis sa vente par son ancienne maison-mère, Huawei, la marque Honor a fait son retour sur le marché des smartphones après quelques mois d’absence. L’entreprise a décidé de revenir par la grande porte notamment en présentant le Honor 50 et, un peu plus tard, les modèles haut de gamme Magic4 avec une série complète couvrant tous les besoins même les plus abordables jusqu'au très costaud Magic4 Pro. Récemment, pendant le salon IFA 2022 qui s’est déroulé à Berlin début septembre, Honor a officialisé le modèle de milieu de gamme, le Honor 70. Mais la suite serait déjà en cours de préparation.



Honor 70 Pro

Un nouveau mobile avec un capteur photo de 200 mégapixels

En effet, selon une personne particulièrement bien renseignée et dont le bilan de pronostic est très positif, semble connaître plusieurs composants dont serait équipé le prochain mobile Honor 80 Pro. Celui-ci indique qu’il pourrait bien être l’un des prochains smartphones à disposer d’un capteur photo de 200 mégapixels. Rappelons qu’actuellement, seuls le Motorola edge30 Ultra et le Xiaomi 12T Pro en sont dotés. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est pressenti pour en disposer également. Ce capteur, s’il s’agit du même module, serait conçu par Samsung. Il s’agirait du capteur ISOCELL HP1 embarquant 8 lentilles et ouvrant à f/1.9. Outre la présence du capteur, pour obtenir de belles photos, il faut aussi que le traitement logiciel soit à la hauteur et que le tout soit orchestré de la manière la plus fluide possible. C’est peut-être pour cela que le processeur du Honor 80 Pro serait un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, soit une puce haut de gamme capable de produire de hautes fréquences de calcul.

Quelles autres caractéristiques attendues pour le Honor 80 Pro ?

En outre, le Honor 80 Pro est pressenti avec 12 Go de mémoire vive. Nul doute qu’une option permettant d’exploiter la mémoire de stockage pourrait aider à une plus grande fluidité encore. Enfin, une charge à 100 watts est envisagée pour le prochain Honor 80 Pro comme c’est le cas pour le Magic4 Pro et le Honor 70 Pro (modèle exclusif au marché chinois). Comme son prédécesseur, il est possible que le Honor 80 Pro ne soit uniquement réservé qu’à certains marchés et que nous n’ayons droit qu’à la version standard qui pourrait être annoncée dans le courant de l’année prochaine. Nous verrons s’il met autant de temps à arriver jusqu’à nous ou s’il peut bénéficier d’une présentation plus précoce, peut-être lors du Mobile World Congress de Barcelone…