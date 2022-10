iPhone 13 neuf: Avec cette promotion incroyable, son prix passe à moins de 700€ chez ce marchand !

L'iPhone 13 neuf au prix du reconditionné, vous ne rêvez pas ! Une réduction exceptionnelle fait passer le prix de ce smartphone à moins de 700€. Le prix le plus bas du marché depuis la sortie de l'iPhone 14 et un prix bien plus bas qu'un iPhone 13 reconditionné en bon état. Alors comment est-ce possible ? On vous explique tout !

L'iPhone 13 est un des smartphones les plus vendus à l'approche du Black Friday et de Noël. Il sera sous beaucoup de sapins cette année, alors lorsque son prix devient réellement intéressant, c'est vraiment une affaire ! Surtout qu'il n'y en aura pas pour tout le monde ! La promotion exceptionnelle de ce vendeur n'est valable qu'aujourd'hui. (26/10/2022) Alors gardez ce bon plan pour vous avant que tout le monde ne le sache. Pour des caractéristiques similaires à l'iPhone 14 profitez d'un prix très bas sur l'iPhone 13 neuf et économisez plus de 200€ à l'approche des fêtes.

Où trouver l'iPhone 13 le moins cher ?

L'iPhone 13 neuf le moins cher est chez Rakuten pour 799 €. On ne parle pas du mini ou d'un reconditionné ici. C'est déjà un très bon prix et une bonne affaire MAIS, on peut faire encore mieux. Aujourd'hui seulement, vous pouvez économiser 104 € en bons d'achat sur la commande de votre iPhone 13 grâce au Club R de Rakuten. L'inscription est gratuite et vous permet de bénéficier de ce bon plan. Alors, oui, ce n'est pas une réduction immédiate, mais cela fait 104€ d'économies sur votre prochain achat, de quoi économiser grandement sur l'achat de vos prochains Air Pods qui vous seront bien utiles avec votre nouvel iPhone. Avec ce bon plan, le prix de l'iPhone 13 passe de 909€ à 695€ (799€ payés - 104€ de bons d'achat), du jamais-vu jusqu'à aujourd'hui !

Quel look pour l'iPhone 13 ?

Six couleurs différentes sont proposées pour l'iPhone 13 : Vert, Rose, Bleu, Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) RED. Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il ne craint pas les poussières et l'eau. Un port Lightning 2.0 est disponible sur l'appareil. Le mobile peut embarquer une carte nano SIM. L'iPhone 13 est un smartphone équipé d'un écran Super Retina de 6,1 pouces de diagonale, d'une définition de 2532 X 1170 px et d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Quelles performances et quelle endurance pour cet iPhone 13

La puce A15 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go. L'appareil est doté d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. Concernant la connectivité et le réseau, l'appareil intègre la 5G NR, le FDD‑LTE 4G, le TD‑LTE 4G, le CDMA EV‑DO Rev. A 2G, l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et le GSM/EDGE 2G ainsi que le wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. Le portable utilise la version iOS 15. Du côté de l'autonomie, la batterie de ce smartphone est dotée de 2 815 mAh de capacité. Pour charger votre mobile en un rien de temps, vous apprécierez une charge rapide de 20 W et la charge sans fil.

Trois objectifs photo pour cet iPhone 13

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : l'iPhone 13 embarque trois modules photos, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif avant propose 12 Mpx de résolution. Avec cet appareil, vous pourrez lire ou éditer des clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.