Le Huawei Mate 50 Pro devient le nouveau champion de la photo selon DxOMark, dépassant le Google Pixel 7 Pro

Le domaine de la photographie est devenu l’un des enjeux les plus importants pour les fabricants de smartphones essayant de se démarquer et de proposer des photos toujours plus impressionnantes grâce à des technologies extrêmement poussées. Ainsi, la marque Huawei s’est particulièrement illustrée dans ce secteur, notamment depuis quelques années maintenant. Ainsi, le Huawei P50 Pro avait déjà obtenu un très bon score lors de sa sortie décrochant un 143 sur l’échelle DxOMark pour la qualité des photos produites.

Huawei Mate 50 Pro, le nouveau champion de la photo

Il y a peu, le nouveau smartphone de Google, le Pixel 7 Pro a obtenu un score 147 ce qui le plaçait exæquo avec le Honor Magic4 Ultimate (non commercialisé en France). Mais, il va désormais falloir compter sur un nouveau numéro 1, le Huawei Mate 50 Pro qui a été largement testé par les équipes de DxOMark. Ce smartphone est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un Sony IMX766 disposant d’un objectif à ouverture variable f/1.4 à f/4.0. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 64 mégapixels capable de réaliser un zoom optique. Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et profite également d’une puce de traitement d’image dédiée, XMAGE.

Pourquoi est-il numéro 1 ?

Le Huawei Mate 50 Pro a réussi à se hisser à la première place du classement DxOMark pour ses performances photo. La large plage dynamique en photo et en vidéo a été appréciée tout comme le haut niveau de détail produit ainsi que le bruit maîtrisé. Sa profondeur de champ étendue sur les photos de groupe dans des conditions de forte luminosité a été saluée ainsi que la bonne préservation des détails dans toutes les plages de zoom. Les effets Bokeh simulés sont agréables et l’autofocus est généralement rapide et précis, aussi bien en photo qu’en vidéo. Enfin, le Huawei Mate 50 Pro a été apprécié pour le rendu des couleurs agréables dans des conditions de lumière vive.

À contrario, DxOMark a relevé quelques légers reflets de la balance des blancs parfois visibles, des différences entre l’aperçu et la capture ainsi que des captures parfois un peu lentes sur les scènes difficiles.

Le nouveau smartphone Huawei Mate 50 Pro sera disponible à partir du 9 novembre.