Google Pixel 6: La Fnac craque complètement et réduit son prix de 34% pour le Black Friday !

Cette promotion sur le Google Pixel 6 en fait un parfait outsider pour cette course qui se terminera sous le sapin de Noël ! Ce smartphone possède de nombreux arguments, un design réussi, une puce puissante et un super appareil photo 50 Mpx. Pour 649€ à sa sortie, c'est un bon concurrent aux Samsung, Xiaomi et Apple. Mais alors pour 429€ actuellement chez la Fnac, cela devient une vraie bonne affaire ! Cette promotion est valable sur le coloris Noir Carbone du smartphone en 128Go. Profitez de la livraison gratuite et du paiement en 3 ou 4 fois grâce à la Fnac.

Quel design pour ce Pixel 6 ?

Le Pixel 6 est disponible en deux couleurs différentes : noir carbone et gris océan. Il a un poids de 207 g et a pour dimensions 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre la poussière et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. Un port USB Type-C 3.1 est disponible sur l'appareil. Le mobile est compatible avec une carte nano SIM. Le smartphone Pixel 6 est doté d'un écran Oled de 6,4 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier. Des caractéristiques assez similaires au Google Pixel 7, vous pouvez retrouver notre comparatif afin de faire votre choix.

Trois objectifs photo pour le Google Pixel 6

Voilà quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : trois modules photos sont présents sur le Pixel 6, deux à l'arrière et un module frontal pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. Le second objectif arrière se caractérise pour sa part par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le seul objectif avant est doté d'une résolution de 8 Mpx. Grâce à cet appareil, lisez ou éditez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce Pixel 6 ?

Sous le capot, nous retrouvons la puce Tensor, appuyée par une RAM de 8 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. L'appareil intègre par ailleurs une puce graphique Mali G78. Du côté réseau et connectivité, le portable possède la LTE 4G, le HSPA 3G+, le GSM 2G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le portable utilise Android 12. Sa batterie de 4 614 mAh de capacité se recharge avec une charge rapide de 30 W ou la charge sans fil.