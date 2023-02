OnePlus dévoilera bien un nouveau concept lors du MWC 2023 à Barcelone, fin février

Après avoir présenté début janvier le nouveau smartphone OnePlus 11 5G, celui-ci est enfin disponible en France. D’autres produits ont également été annoncés dont des écouteurs, une tablette tactile, un clavier d’ordinateur (les premiers de la marque) et une télévision (non disponible en France). Lors de l’événement pour annoncer le OnePlus 11 5G à l’international, la marque a glissé un petit mot au sujet du prochain salon de la mobilité, le MWC 2023 qui se déroulera à Barcelone à partir du 27 février.

Ainsi, OnePlus a annoncé qu’elle dévoilerait un nouveau concept de smartphone lors du MWC 2023. Selon les propres mots du présentateur, il s’agira d’un appareil qui a un “design imaginatif avec une technologie de pointe”. Cela ne donne pas vraiment de piste car la déclaration est beaucoup trop vague. Notez que l’affiche publiée par la marque sur les réseaux sociaux indique “OnePlus 11 Concept”. Cela signifie qu’il s’agira très certainement d’une version très particulière du OnePlus 11. Nous verrons lors de l’ouverture du salon à quoi cela fait exactement référence.

OnePlus, un habitué des concepts

En attendant, rappelons que OnePlus avait déjà montré un prototype d’un smartphone, baptisé OnePlus Concept One lors du salon du CES de Las Vegas en janvier 2020. Le smartphone n’est jamais devenu une réalité commerciale. Il avait conçu en partenariat avec la célèbre marque automobile McLaren et proposait des capteurs photo qui disparaissaient derrière une vitre fumée, à l’envi. Quelques mois plus tard, la marque étonnait encore son monde avec le OnePlus 8T Concept. Celui-ci était doté d’une surface dans son dos qui pouvait passer du gris au bleu. Celle-ci était utilisée pour voir qu’on avait reçu de nouvelles notifications.

Récemment, nous avons évoqué le fait que la marque propose, cette année, deux smartphones pliants, le OnePlus V Fold et le OnePlus V Flip. Ceux-ci semblent prévus pour le troisième trimestre 2023.