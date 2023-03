Une première photo du Huawei P60 Pro postée par le CEO Richard Yu promet beaucoup

Samsung a présenté ses modèles haut de gamme avec ses Galaxy S23 en tout début d’année puis Xiaomi avec les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro lors du MWC 2023 de Barcelone et plus récemment encore Vivo avec son X90 Pro. Maintenant, c’est à Huawei de prendre la parole. La marque devrait ainsi officialiser sa nouvelle série de mobiles P60 et P60 Pro. La date est fixée au 23 mars prochain.

Pour faire un peu de teasing sur les capacités photo de son nouveau fer de lance, le CEO de Huawei, Richard Yu a partagé une photo prise par le P60 Pro sur le réseau social Weibo. L’image est accompagnée d’un commentaire qui mentionne le prochain nouveau téléphone de la marque et indiquant que « chaque pièce est un chef-d’œuvre » semblant répondre à l’accroche « derrière vos chefs-d’œuvre » choisie par le concurrent Xiaomi pour faire la promotion de son Xiaomi 13 Pro.

L’idée pour la marque est de proposer un appareil qui soit capable de faire les meilleures photos. Le Huawei Mate 50 Pro a réussi à occuper la première place du classement DxOMark pendant un petit moment avant de se faire dépasser par le Honor Magic5 Pro, l’élève dépassant le maître, lorsqu’on sait que Honor appartenait à Huawei il y a encore 2 ans.

Pour les photos, le P60 Pro est pressenti pour embarquer deux capteurs de 50 mégapixels, Sony IMX888 et Sony IMX858 associés à un téléobjectif de 64 mégapixels.



Image d'un rendu possible du Huawei P60 Pro

Quelle fiche technique attendue pour le Huawei P60 Pro ?

Selon les précédentes fuites, le smartphone haut de gamme Huawei P60 Pro est attendu avec un écran AMOLED de 6,6 pouces au format incurvé. Il aurait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum et une définition de 1440x3200 pixels. Il serait animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en version 4G pour cause de restrictions, la firme chinoise ayant réussi à mettre suffisamment de puces de côté avant la prononciation des limites fixées par l’administration américaine. Le mobile serait alimenté par une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts et pouvant aussi se recharger sans fil.

Le mobile serait certifié IP68, donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Nous verrons le 23 mars si ces caractéristiques techniques sont bien celles du P60 Pro, en attendant une annonce pour la commercialisation de l’appareil, mais aussi de la version P60 en France, à quelle date et à quel prix.