Huawei lance la commercialisation de son flagship P60 Pro, nouveau champion des photos ?

La marque Huawei vient d’annoncer les détails de la commercialisation de son nouveau smartphone, le P60 Pro. Il s’agit du modèle le plus abouti de la marque, hors mobile pliant qui brigue la première place du classement des photophones. Configuration musclée, date de disponibilité et prix, en voici tous les détails.

Après une présentation en Chine, en mars dernier, la marque Huawei lance son smartphone flagship sur les autres marchés et notamment en France. Malheureusement, alors que le marché local de la firme profite des modèles P60, P60 Pro et P60 Art, nous n’avons droit qu’à la version P60 Pro.

Le nouveau smartphone Huawei P60 Pro bénéficie d’un design particulièrement remarquable avec un îlot de capteurs photo installé dans le coin supérieur à gauche et qui, lorsque l’appareil est maintenu dans une position paysage, donne l’impression d’avoir un appareil photo numérique classique entre les mains. En effet, dans ce sens, les deux capteurs « secondaires » contenus dans un petit carré encadrent le capteur photo principal qui est inscrit dans le cercle, plutôt large.

Le smartphone est décliné en noir avec un revêtement anti-trace de doigt, mais aussi avec une finition baptisée Rococo Pearl. Il s’agit d’une surface nacrée du plus bel effet et dont chaque pièce est totalement unique. En effet, il n’y a pas une coque arrière qui soit identique étant donné que ce n’est pas une pièce qui a été reproduite pour autant de téléphone, mais bel et bien des découpes spécifiques et exclusives.

Un écran incurvé sur les 4 côtés pour une meilleure ergonomie

Le Huawei P60 Pro a un poids de 200 grammes. Il a des dimensions de 161 mm de haut pour 74,5 mm de large et 8,3 mm d’épaisseur.

L’écran du P60 Pro est incurvé sur les 4 côtés, comme le Magic5 Pro de Honor, mais aussi le P40 Pro avant lui alors que le P50 Pro en propose deux. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces compatible avec la technologie LPTO qui permet de faire varier la fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, selon l’application utilisée pour trouver le meilleur compromis entre fluidité de l’interface et consommation d’énergie. Comme l’écran du Mate 50 Pro, celui du P60 Pro est protégé contre les rayures et les chocs grâce à la technologie Kunlun Glass. Huawei annonce une résistance dix fois supérieure à la précédente génération. Le smartphone est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Le mobile est doté d’une batterie d’une capacité de 4815 mAh supportant la charge à 88 watts. Il peut se recharger sans fil à 50 watts maximum et propose la charge inversée.

Le smartphone est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 version 4G, le fabricant n’ayant pas le droit d’utiliser les technologies 5G américaines contenues dans la version classique du chipset. Il est décliné avec 8 ou 12 Go de mémoire et, respectivement 256 ou 512 Go de mémoire vive. Il y a un émetteur infrarouge sur le profil supérieur pour en faire une télécommande universelle.

Nouveau champion pour les photos ?

Avec le P60 Pro, Huawei vise la première place du podium pour les meilleurs photophones. Ces dernières années, la marque s’est particulièrement illustrée dans ce domaine proposant des appareils capables de réaliser d’incroyables performances en photos, mais également en vidéo. Ainsi, le P60 Pro est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels à ouverture variable, comme sur le Xiaomi 13 Ultra, un concurrent plus que sérieux. Il ouvre entre f/1.4 et f/4.0 proposant 10 niveaux différents et profitant d’une stabilisation optique ainsi que de 7 lentilles pour limiter les bougés et les aberrations chromatiques. Il y a également un autre capteur de 48 mégapixels capable de réaliser un zoom optique jusqu’à 3,5x stabilisé optiquement également tandis qu’un capteur de 13 mégapixels est là pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Un capteur multispectral complète cette configuration. Notez que le téléobjectif est également dédié à la réalisation des photos en mode macro et même télémacro. En effet, il est possible d’utiliser le zoom pour les prises de vue extrêmement proche du sujet. Cela est possible grâce à des déplacements des lentilles, une première et permet d’obtenir des détails particulièrement précis avec du x3,5 et du x10.

Le smartphone Huawei P60 Pro fonctionne sous HarmonyOS et peut télécharger des applications au sein de la plateforme AppGallery. Il est disponible dès maintenant à un prix de 1199 € pour la version 8+256 Go ou à 1399 € pour la configuration 12+512 Go. Notez que la marque propose une ODR de 200 € à valoir pour tout achat d’un smartphone Huawei P60 Pro entre le 09 mai et le 03 juin 2023.